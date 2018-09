Mert nagyot álmodni a debreceni házaspár

A food truck műfaj Magyarországon is kezdi megvetni a lábát, mely nem egy hagyományos büfékocsit jelent, sokkal inkább minőségi ételeket árusító, dizájnos és egyedi kivitelezésű „guruló éttermet”. A kínálat pedig nem más, mint street food, azaz olyan ételek, melyeket könnyedén elfogyaszthatunk jártunkban-keltünkben. Persze, nem mindegy, mibe harapunk bele.

A Debreceni Virágkarneválhoz kötődően Food Truck Show is színesítette a programkínálatot, melyen finomabbnál finomabb ételek között lehetett csemegézni.

A gasztronómiai rendezvényre a Street Food Egyesület szakmai díját elnyerő BazsaLicom Food Truck is begurult, mely egy debreceni házaspár szorgos munkájának eredménye.

Bocskai Balázs és Bocskai-Vida Lilla mertek nagyot álmodni, amikor három évnyi olaszországi élet után úgy döntöttek, hogy elindítják saját vállalkozásukat.

Egy csipet Itália

– Balázs már tíz éve szakács, én pedig turizmusmenedzsmentet tanultam, és már nagyon régóta gondolkodtunk azon, hogy létrehozunk valamit közösen. Amikor hazajöttünk Olaszországból, úgy éreztük, itt az ideje ennek, a férjemnek pedig az volt az ötlete, csináljunk egy food truckot.

Folyamatos az ételekkel való kísérletezés | Fotó: Derencsényi István

Ez egy mozgalmas és vagány dolognak tűnt akkor, amit azóta se bántunk meg – mondta el a Napló érdeklődésére Lilla, hozzátéve, idén februárban nyitottak meg először Debrecenben, ez az első szezonjuk. A food truck jelenséggel Olaszországban és Nyugat-Európában találkoztak korábban, mely már elsőre nagyon megtetszett nekik. A séf című filmet látva pedig egyre inkább elkezdte őket foglalkoztatni a gondolat, hogy valami hasonlóba kellene belevágniuk.

Nem akármilyen szendvicsek

S miért éppen BazsaLicom? Lilla elmondta, egyrészt ebben a fantázianévben egyúttal a keresztnevük is elbújik, másrészt egyszerűen imádják a bazsalikomot.

– Természetesen ez a fűszer az ételeinkben is megjelenik. A palacsintában, a szörpökben, a szószokban, valamint a buciban is, mely egy egyedi kísérletezés eredménye: a könnyed tésztába hagyma és bazsalikom van belesütve. A készételeket is elkerüljük, házi lekvárokat és szószokat használunk. Eleinte egy gourmet vonal volt a fejünkben, de végül a street food mellett döntöttünk. Ez sokkal befogadhatóbb a vendégeknek – említette, ám ne gondoljuk, hogy egyszerű ételek kerülnek ki a kezeik közül. Az óriáspalacsintájukat például bazsalikomos fehércsoki-moussal és fahéjas eperraguval bolondítják meg.

A keresztnevük is elbújik a fantázianévben | Fotó: Derencsényi István

Lilla kifejtette, nagyon tudatosan készültek férjével közös projektjükre, nem szerettek volna egy újabb hamburgeres lenni.

Mindent aprólékosan végiggondoltak és rengeteg energiát fektettek abba, hogy a food truckjuk esztétikailag és konyhatechnikailag se legyen kifogásolható.

Esküvőket vállalni

– Amikor tavaly a budapesti Food Truck Show-n vendégként vettünk részt, akkor hallottunk az Év food truck­ja címről. Úgy gondoltuk, ha bármibe is kezdünk, legalább olyan jól kell csinálnunk, hogy egy ilyet elnyerhessünk. Végül meg is nyertük – tette hozzá.

Minden finomabb egy kis bazsalikommal | Fotó: Derencsényi István

A házaspár a jövőben szeretne esküvőket is elvállalni, távolabbi tervük pedig az, hogy egy fix helyen lecövekeljenek.

Mivel mindketten „mediterrán lelkűek”, erre a Balaton környékét találják a leg­ideálisabbnak.

