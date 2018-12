Mérséklődött a vízhiány

Hosszú száraz és enyhe periódus végére tett pontot az idei november, a csapadékszegény első két dekád után a hónap végére bő csapadék érkezett.

Kis túlzással azt is mondhatnánk, három évszakot ívelt át az idei ősz utolsó hónapja. November első napjaiban néhány helyen még plusz 25 fok felett tetőzött a hőmérséklet a kora délutáni órákban, s hajnalban sem volt hűvösebb 10-15°C-nál. Sok volt a napsütés, felhő, csapadék viszont alig, így a nyár óta tartó szárazság tovább súlyosbodott, sokfelé okozva károkat az őszi gabona és repcevetésekben. Ahol öntözésre nem volt lehetőség, ott egyenetlen, hiányos gabonatáblák jelezték az aszály kártételét, és hiába volt idő bőségesen a talajmunkákra, a keményre száradt, poros talajokon költséges és kevésbé jó minőségű lett az őszi alapművelés. A betakarítási, növényvédelmi és egyéb kinti munkákra viszont kedvező volt az idő, a kukorica esetében ebben az évben csaknem meg lehetett spórolni a szárítás költségét.

Telítődött a feltalaj

A hónap második dekádjára a cirkulációs helyzet mit sem változott, ám a talaj szintjén egyre hűvösebb levegőben már fokozott ködhajlam mutatkozott. Még mindig kevés jele volt viszont a közeledő hideg évszaknak, a nappali csúcshőmérséklet bőven az átlagos felett, 10-15°C körül alakult és a legtöbb helyen az éjszakák is fagymentesek voltak. A jelentős, áztató csapadék szintén váratott magára, egészen a harmadik dekád kezdetéig, akkor viszont gyökeres fordulat következett időjárásunkban.

Több légörvény is elvonult térségünk közelében, melyek már nedves és egyre hidegebb levegőt szállítottak, meghozva a rég várt csapadékot. A területi átlagban 40 milliméter körüli havi összeg nagy része ekkor hullott, mégpedig csendes áztató eső, sőt, olykor gyenge havazás formájában. Talajaink addigra tetemesre nőtt, 150 millimétert meghaladó nedvességdeficitje ezzel jócskán mérséklődött, a felső 20 centiméteres réteg pedig egészen a szabadföldi vízkapacitásig telítődött. Az esős, őszies napok után végül a hideg levegő is megérkezett, már a télből adva ízelítőt. Sokfelé kemény fagyot hozott a hajnal a hónap utolsó napjain: nem volt ritka a mínusz 5 és mínusz 10°C körüli napi minimum, s már nappal is nagy területen maradt fagypont közelében vagy az alatt a hőmérő higanyszála. Az idei november középhőmérséklete még így is bő 2°C-kal a sokéves átlag felett maradt, de napsütésből is negyedével-ötödével több jutott, mint amit késő ősszel megszokhattunk. A csapadék mennyisége a megye nagy részén megfelelt a sokéves átlagnak, kivételt a megye nyugati része képezett, ahol ennél 5-10 milliméterrel több hullott.

– Debreceni Egyetem, AKIT DTTI Agrometeorológiai és Agroökológiai Monitoring Központ –

