Mentőhelikopter érkezik a Debreceni Egyetemre

A sürgősségi orvosszakma jelenét és jövőjét mutatják be a Debreceni Egyetemen szeptember 29-én a Kutatók Éjszakáján. A délutántól késő estig tartó eseményén a nagyközönség és szakma számára is érdekes programok lesznek. Legizgalmasabbnak az a mentési demonstráció ígérkezik, amely 16 órakor kezdődik az egyetem Főépülete előtt.

Szabó Zoltán, a Debreceni Egyetem Sürgősségi Orvostan Tanszék vezetője beszélt nekünk az eseményről:

A bemutató két személygépjármű frontális ütközését szimulálja egy nagy forgalmú főúton. A sérülteket a tűzoltók segítségével emelik ki a roncsokból, majd az újraélesztést követően megkezdődik az elszállításuk. A legsúlyosabb sérültért mentőhelikopter érkezik.”

A mentési gyakorlat idejére, a nézők biztonsága érdekében, a Főépület előtti tér mindkét irányból le lesz zárva a gépjárműforgalom elől. A bemutató után a helikoptert és a járműveket közelebbről is meg lehet nézni, majd az egyetem Főépületének 1. emeleti kerengőjén folytatódik a program. A résztvevők itt maguk is megpróbálhatják az újraélesztést, és egyebek mellett bemutatják a sürgősségi betegellátásban alkalmazott speciális eszközöket is.

A Debreceni Egyetem ÁOK Sürgősségi Orvostan Tanszék, a Gyermekgyógyászati Intézet és az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) összefogásával megvalósuló program célja, hogy a lakosság mellett az orvosok és egészségügyi szakemberek figyelmét is felhívja az egyetemen a betegellátás, a kutatás és az oktatás területén is egyre erősödő sürgősségi szakmai tevékenységre.

– Kiemelt figyelmet szeretnénk fordítani az egyetem Általános Orvostudományi, valamint Egészségügyi Karán tanuló hallgatóinkra, akik a későbbiek során a sürgősségi orvostant vagy a mentőtiszti hivatást választják életcéljuknak, ezért interaktív kerekasztal beszélgetésre várjuk mind a hallgatókat, mind a téma iránt érdeklődő orvosokat – emelte ki Szabó Zoltán.

Az eseményen a Debreceni Egyetem szakemberei, valamint az OMSZ részéről Csató Gábor főigazgató, Pápai György orvos-igazgatója és Korcsmáros Ferenc regionális orvos-igazgató is részt vesz.

