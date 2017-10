Mentek, láttak, győztek! – Lengyelországban a gyakorlósok

Gdanskban rendezték meg szeptember végén az ERASMUS + projekt zárótalálkozóját, melyen a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolájának Kossuth utcai feladatellátási helyéről hét tanuló és három pedagógus vett részt. A nemzetközi rendezvényen rajtuk kívül spanyol, szlovén, német, finn, és a vendéglátó lengyelek képviselték iskoláikat és hazájukat.

A gyerekek és tanáraik a víz témakörét járták körbe gamifikációs (játszva tanítás) technikával. A diákok az első napon megismerték a Balti-tengerhez kapcsolódó legendákat, és azok szereplőit, valamint bemutatták városukat és iskolájukat egy prezentáció, illetve kisfilm segítségével a fogadó családok és egymás számára.

A gyerekek a hét során saját országuk egy-egy hősének bőrébe és jelmezébe bújva (a magyarok Szép Ilonka és Toldi Miklós közül választhattak), nemzetközi csoportokban dolgozva, változatos szellemi, illetve fizikai feladatokat oldottak meg, hogy képzeletben megmentsék a tengeri állatokat, emlősöket, és megállítsák a tengerek szennyezését. A legfőbb cél az volt, hogy legyőzzék a Kalózok kalózát, és megszerezzék tőle a mágikus kő, a Sampo utolsó darabját, amely biztosítja a világ vízkészletét. Ehhez a feladatok megoldása során tudtak erőt gyűjteni, miközben dal- és tánctanulással vértezték fel magukat (Polonese).

A fiatalok meglátogatták a Gdanski Egyetem biológiai fakultását, ahol sokat megtudtak a helyi jellegzetességről, a borostyánról és a tengerek élővilágáról, majd találkoztak a város polgármesterével is. A Szkoła Podstawowa nr 85 w Gdańsku iskolában képekkel és feliratokkal bemutatták a kicsik a vendégek országait, sőt néhány üdvözlő szót magyarul is megtanultak.

A projektben részt vevő tanulók a megszerzett tudásukat egy poszteren összegezték. Az angol nyelvű program alatt sokat fejlődött a diákok nyelvi kommunikációs készsége. Az iskolalátogatás és a családoknál eltöltött idő során pedig alaposabban megismerhették egy másik európai ország hétköznapjait, szokásait, iskolarendszerének sajátosságait.

A gyerekek mellett a tanárok is tovább képezték magukat Gdanskban. A kurzus tematikája a gamifikáció volt, amit egy háromórás nemzetközi konferencián mutattak be a lengyel kollégák. A rendezvényen a vendéglátók mellett a finn pedagógusok is előadást tartottak az átalakuló iskolarendszerükről.

– Debreceni Egyetem –

