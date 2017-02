Mentálisan és fizikálisan is gyarapodtak

Az Egészségfejlesztési Iroda (EFI) egy új segítségnyújtási forma az egészségfejlesztés területén. Ingyenes egészségügyi szűrések, klubok és rendezvények jellemzik. A szolgáltatások igénybevételéhez nem szükséges sem beutaló, sem TAJ-kártya. Kistérségi szinten, Hajdúböszörményben, Hajdúnánáson és Hajdúdorogon működik közösen egy EFI.

Kirándulás díjtalanul

Ezúttal Füzérig kirándulhatott egy busznyi társaság Drén Gábor testnevelő, túravezető segítségével.

– Ez a lehetőség október óta áll rendelkezésre, és remélhetőleg tartósan működni fog. Törekszem olyan útvonalakat választani, amelyek nagy létszámmal is teljesíthetők, érdekes, változatos és kevésbé látogatott helyre vezetnek. A túrákon általában félszázan vesznek részt, és a csapat átlagéletkora ötven-hatvan év körül mozog – nyilatkozta Drén Gábor.

– Január közepén a Nagy-Milic meghódítását tűztem ki célul, ami tizenkét kilométerre volt tervezve hatszáz méteres szintemelkedéssel. Füzérről indultunk, és oda is érkeztünk vissza. Az extrém időjárási helyzet a közepes nehézségű túrát magas nehézségi fokozatúvá írta át, és a végén ez még útvonal-módosításra is kényszerített – ecseteli a helyzetet a túravezető.

– Az 50-70 centiméteres friss hóban egyetlen lábnyom sem volt előttünk, sőt a turistajeleket is alig lehetett látni. Persze, ezeket csak én figyeltem, mert a résztvevők a havas fákban, valamint a csodaországot idéző látványban gyönyörködtek, lankadatlanul törve az utat a szokatlanul mély hóban. Mindannyiuk előtt le a kalappal, kitűnőre vizsgáztak jókedvből, kitartásból, erőnlétből! Drén Gábor azt is hozzátette, hogy a város zajától és a szennyezett levegőtől távoli hegyvidéki levegő kedvező élettani hatását senki nem vitathatja. A rendszeres túrázás előbb-utóbb az egészséges életmód részévé válik.

Nagyiék, tudatosan

A csapatban kirándulók kihagyhatatlan közösségformáló erővel szembesülnek, kapcsolatok épülnek és erősödnek, mentálisan és fizikálisan is gyarapodnak a bátor vállalkozók. Ha a kirándulók korát nézzük, észrevesszük, hogy sok a nyugdíjaskorú köztük, akik tudatosan választják az egészséges életmódot, s azt bátran mutatják meg az unokáknak is.

Miért csatlakoztak?

Néhányan szívesen megfogalmazzák, miért is csatlakoznak a kedvező lehetőséghez. Remenyik János a háziorvosa javaslatára választott olyan egészségmegőrző, kondicionáló tevékenységet, ami ellensúlyozza a munkával járó egyoldalú terhelést és az azzal járó stresszt. Ha ideje engedi, alig várja a tüdőszellőztető alkalmakat. A nyugdíjas házaspár, Venter József és felesége számára a túrák tartalmas kikapcsolódást jelentenek. Segítenek nekik a test és a lélek karbantartásában. Megismerkednek hazánk szebbnél szebb tájaival, és időnként unokáikat is elhozzák, hogy időben szeressék meg a tartalmas testedzési alkalmakat, sőt a látottakat hasznosíthassák tanulmányaikban is. A túravezető felesége, Magdi, korábban gyakrabban tartott a csoporttal, és gyermekeikkel, de mostanában a munkahely és a négy unokával való foglalkozás tölti ki minden idejét. Néha azért részt vesz egy-egy túrán, de úszással és szaunázással tartja karban magát.

