Mindenkivel megeshet – mármint ha nő, és elmúlt annyi…

A mi történetünk ma játszódik, a New York-i Bloomingdale’s áruházban – de játszódhatna a világ bármelyik más áruházában is. A szereplőink négy nő, és velük is megesik az… Az, amiről nem szeretünk beszélni. Mert tabu. De mi most megdöntjük. Ismerős sorsok, világhírű slágerek, ellenállhatatlan humor. A színpadon négy díva, négy csodálatos nő, akik mesterei a humornak és varázslatosan énekelnek…

június 5. 20.30 (esőnap: június 6.)

Szereplők: Hernádi Judit, Szulák Andrea, Tóth Enikő, Náray Erika

Rendező: Tallós Rita

A színdarab Magyarországon a Gfour Productions különleges engedélye alapján, a THEATRUM MUNDI Színházi és Irodalmi Ügynökség közvetítésével kerül színre.

Az előadás hossza (egy szünettel): 140 perc

