Mélygarázsban nincs előny rokkantaknak

Egyik rokkantként autót vezető olvasónk arra panaszkodott szerkesztőségünknek, hogy a debreceni mélygarázsokban nem érvényesek a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványai. Vagyis a föld alatt a rokkantaknak ugyanúgy fizetniük kell a parkolásért, mint másoknak. Úgy véli, ez igazságtalan.

Nyikos István, a debreceni önkormányzat tulajdonában lévő öt mélygarázst üzemeltető DV Parking Kft. ügyvezetője megerősítette, hogy ez valóban így van. Sietett hozzátenni, hogy ez azonban nemcsak cívisvárosi gyakorlat, hanem az egész országban, sőt Európa legtöbb államában így működik. – A rokkantaknak előnyt garantáló jogszabály csak a közterületekre vonatkozik. A mélygarázs azonban nem közterület, hanem a köz számára megnyitott magánterület – jelentette ki.

Nyikos István hangsúlyozta, hogy mélygarázst építeni rendkívül drága. Így azok a befektetők, akik ezzel foglalkoznak, szeretnék a befektetett pénzüket visszakapni. Vagyis nem érdekeltek abban, hogy a rokkantak díjfizetés nélkül hosszabb ideig ott tárolják autóikat. Természetesen ők is használhatják ezeket a parkolási lehetőségeket, a mindenkor érvényes díjak megfizetése mellett – tájékoztatott. A szakember szerint ráadásul technikailag is nehéz lenne a kedvezmény garantálása, mivel az ilyen létesítményeket teljesen önműködő, automata rendszerekkel szerelik fel, melyek üzemeltetése kezelő személyzet nélkül végezhető. A rokkantak parkolási igazolványaiban nincsenek ezekkel kompatibilis, az azonosítást segítő technikai megoldások. Ráadásul – a szigorú ellenőrzések ellenére is – még mindig jelentős a kártyával való visszaélések száma – tette hozzá Nyikos István.

