Melyek voltak a legjobb forgószékek idén?

Az Irodabutik TOP 10 forgószék listájának utolsó helyét még megcsípte a SpinaliS Spider, ami ránézésre olyan, mintha egy ortopéd szék lenne, amit egy nagyon vagány kivitelben dobtak piacra. A Spider, a székcsalád többi tagjához hasonlóan aktív ülést biztosít, biztosítva a jó testtartást és a megfelelő vérkeringést. Hála a mozgó ülőfelületnek, a legkisebb mozdulathoz is alkalmazkodik a szék, így az egész testünk kénytelen vele mozdulni, így erősítve az izmainkat. A háttámlája extra nagy és izgalmas színpaletta várja, hogy abból válasszunk kedvünkre.

A kilencedik helyen áll a Wellpoint 30 SY, ami német közvetítéssel jutott el hazánkba. Deréktámasza és karfái állíthatóak, valamint az ülőfelület úgy került kialakításra, hogy nem a szokványos helyeken támaszt alá, így sarkallva a helyes tartásra. Remek társ a mindennapokban. 3 év garancia van rá.

8. helyen végzett a Boston Standard, ami hazai termék. Ez a szék annyira strapabíró és tartós, hogy a legtöbbször kiérdemli az „irodák igáslova” címet. A gerincbarát szinkron mechanikának és a maximális kényelmének hála a munka most már nem teher. Rendkívül megbízható darab, ezt a legtöbben maximálisan ki is használjak.

A hetedik helyen egy újabb SpinaliS szék végzett, ami az Apollo nevet viseli és főleg az eleganciája különbözteti meg a többiektől. Alapvető tudását tekintve ugyanolyan, mint a többi SpináliS szék, de mégis más, kecsesebb és a kialakításának hála a csigolyákat egyenletesen terheli, így védve azokat a káros hatásoktól, a rossz tartástól és számos más betegségtől.

A hatodik helyig jutott a Sitness 55, ami a SpinaliS székekhez hasonlóan aktív ülést biztosít, így járulva hozzá testünk maximális egészégéhez. Mozgó ülőlappal rendelkezik, ez pedig erősíti a törzsizmainkat, segít megóvni a gerincsérülésektől és a fájdalomtól, amit egy átlagos, fix ülőlappal rendelkező szék okozhat.

Az előkelő 5. helyen áll a SpinaliS Ergonomic, ami az aktív ülés specialistája a mozgó ülőfelületének hála. A háttámlája hálós, ezáltal biztosítja a megfelelő szellőzést, így tuti nem izzadhatunk hozzá. Színeit tekintve nagyon sok lehetőség áll a rendelkezésünkre, már csak ki kell választani az igazit. Ha mégsem vagyunk biztosak benne, akkor remek alkalmat nyújt a tapasztalatszerzésre az Irodabutik próbaszék szolgáltatása, melynek során néhány napig saját környezetben van lehetőség a székek kipróbálására.

Éppenhogy lecsúszott a dobogóról az Emagra X8 Yoga, bár szépségével kiemelkedik az összes szék közül. Ez a szék követi a tested mozgását, ráadásul dinamikusan változtatja az ülő- és hátlap nyílásszögét (ez a szinkron mechanika). 5 év garancia jár hozzá.

Idén is harmadik helyezett lett az Ergohuman, ami nem csak itt, de világszerte a legkedveltebb ergonomikus forgószék. Mondhatni, hogy minden porcikája mozgatható, hiszen állítható a deréktámasz, karfa, ülőlap, sőt még hintázni is lehet vele. Szellőzése kitűnő, mivel mindenütt hálós a felülete.

Ezüst érmes lett az Emagra X5 Zen, melynek már a nevéből is a kényelem és a harmónia sugárzik. Ugyanígy a kinézetéből is, sőt a hálós háttámla, a szinkron mechanikának hála a használata is felér a nevével. Méltán foglalja el a második helyet. 5 év garanciával rendelkezik.

Végül dobszóló kíséretében az első helyen a SpinaliS Hacker áll. Az Országos Gerincgyógyászati Központ maximális ajánlásával a legjobb aktív ülést biztosító szék. Megszünteti a gerincbántalmakat, erősíti a vázizmokat, mivel a mozgást is biztosítja a munkaidő alatt. Nem véletlenül rendelkezik az összes SpinaliS szék élettartam garanciával, hiszen ezzel a székcsaláddal egy életre jól járunk.

