Melegrekordok dőltek meg szombaton

Járókelők a tavaszias időben Budapesten, a idősebb Antall József rakparton 2018. január 6-án. Az év első hétvégéjén is folytatódott a szokatlanul enyhe téli idő, Budapesten 9-10 fokot, Barcson 15 fokot is mutattak a hőmérők. - © MTI Fotó: Balogh Zoltán

Budapest – Megdőlt az országos napi melegrekord szombaton, az ország több pontján 17 Celsius-fokot is mértek. Kaposváron hajnalban is rekord meleg volt, a leghidegebb órákban is csaknem 10 fok volt.