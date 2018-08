Melegben a legjobb az egyszerű csapvíz

– Nyáron, nagy melegben gyakran megizzadunk, és ilyenkor sok folyadékot veszít a szervezetünk, ami a víz mellett egyben az igen nagy mennyiségű ásványi sók ürülését is jelenti. Ezeket pótolni kell megfelelő mennyiségű, 2-3 vagy akár ennél is több liter folyadék fogyasztásával, továbbá a szükséges vitaminokat és ásványi anyagokat egyaránt tartalmazó étrenddel – kezdte tájékoztatását Szalayné Kónya Zsuzsanna.

A tudatos folyadékpótlás

– Akár a vízfelvétel csökkenése, akár a vízleadás fokozódása miatt a vízháztartás egyensúlya megbillen, a szervezet kiszárad. A fizikai-, szellemi teljesítő képesség csökkenéséhez elég két százalékos folyadékvesztés is. Az első tünetek a fejfájás, a koncentrálóképesség csökkenése, a szomjúság, az izomgörcsök, a szapora légzés, szívdobogás érzet, nyugtalanság, zavartság – sorolta a tüneteket a dietetikus szakember, majd azzal folytatta, hogy a fizikai megerőltetés (edzés, fizikai munka) esetén, hőségben, speciális állapotokban – például terhesség, szoptatás idején –, vagy betegség (ilyen lehet a lázas állapot, hányás, hasmenés) ideje alatt akár 2-3-szorosára is növekedhet a folyadékszükségletünk.

Szalayné Kónya Zsuzsa hangsúlyozta: a tudatos folyadékpótlás esetén ne hagyatkozzunk csupán a szomjúságra, inkább módszeresen alakítsuk ki ivási szokásainkat. Napi tevékenységünkbe iktassunk hosszabb-rövidebb pihenőket, amit használjunk ki egy-egy pohár frissítő ital, gyümölcs- és zöldségturmix vagy lédús gyümölcs elfogyasztására. Igen nagy frissítő hatással bír például a görögdinnye, aminek több mint kilencven százaléka víz, ennek köszönhetően kitűnő vesetisztító és salaktalanító is egyben. Fogyasztása akkor is hasznos, ha betegségből lábadozik valaki, mert pótolja a vizet, és a szervezet „kitakarításával” elősegíti a gyógyulást. A görögdinnyében a paradicsomhoz hasonlóan megtalálható a likopin nevű antioxidáns, ami a daganatos betegségek megelőzésében lehet a segítségünkre, és fogyasztásával elejét vehetjük a szív-és érrendszeri problémák kialakulásának is.

A kávé, a tea vízhajtó

– A több liternyi napi folyadékszükséglet kielégítésére táplálkozás-élettani szempontból legalkalmasabb a jó minőségű csapvíz és – időnkénti beiktatással – az alacsonyabb ásványianyag-tartalmú forrásvíz (100-200 mg ásványi anyag/liter), gyümölcstea – folytatta Szalayné Kónya Zsuzsa. – A folyadékpótlás mellett még táplálnak is a tej és folyékony tejtermékek, leves, főzelék, gyümölcs vagy zöldség. Egy tálka friss zöldségsalátával már 1 pohár vizet elfogyaszthatunk, hiszen a zöldségeknek átlagosan 85-90 százaléka víz. Lehűtött gyümölcs, vagy gyümölcssaláta, illetve gyümölcsleves vitamindús enyhülést és felfrissülést adhat a tikkasztó időben.

– Az alkoholos italok nem megfelelőek folyadékpótlásra, hiszen fokozzák az izzadást és a vizelet kiválasztást, így növelik folyadékvesztésünket – hívta fel a figyelmet a szakember, akinek javaslata szerint az alkoholmentes sört részesítsük előnyben. – A különböző cukros üdítőitalokat, a 100 százalékos, hozzáadott cukrot nem tartalmazó gyümölcsleveket vagy a cukorral készített teákat a folyadékbevitelünk változatossá tétele érdekében fogyaszthatjuk, de abból naponta legfeljebb csak 1-2 pohárnyi mennyiségben. A feketekávé és a feketetea pedig koffeintartalma miatt vízhajtó hatású, ezért ezek fogyasztása után mindig igyunk meg egy pohár vizet.

Meglehet a böjtje

A kánikula okozta rosszullét, szédülés, ájulás elkerülésére ne várjuk meg, amíg szomjasak leszünk, igyunk gyakran, de ne jéghideg folyadékot! Ha melegünk van, egy hideg ital nagyon jól tud esni, ám ennek is meglehet a böjtje, néhány perc múlva újra elönthet bennünket a forróság. A szervezet – a saját hőmérsékletére – felmelegíti a hideg folyadékot, s ettől még jobban izzadunk. Ezért inkább szobahőmérsékletű italokat fogyasszunk.

– Kovács Zsolt –

Inkább többször és keveset együnk

A nyári meleg táplálkozási szokásainkra is hatással van – hangsúlyozta Szalayné Kónya Zsuzsa, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ dietetikai szolgálatának vezetője. Ilyenkor kevesebb energiára van szüksége szervezetünknek, ezért ne terheljük túl zsíros, erősen fűszerezett, nehezen emészthető ételekkel. Ezt könnyű betartani, hiszen hőség idején nem is kívánjuk a nehéz ételeket, inkább frissítő, üdítő jellegű fogásokra vágyunk. Ebédre vagy vacsorára sovány tengeri halat, szárnyas húst, sovány sajtot, túrót és friss zöldségeket tartalmazó salátát fogyasszunk, kefir vagy joghurt felhasználásával készült öntetekkel. Kerülendők ilyenkor a magas energiatartalmú ételek, például gulyásleves, szárazbab leves, lencsefőzelék, rántott hús, rántott zöldségek, lángos, töltött káposzta, zsíros pörkölt.

Ne adjunk szervezetünknek plusz munkát nehezen emészthető ételek fogyasztásával! De óvakodjunk a túl nagy ételadagoktól is, inkább érvényesüljön a többször-keveset elv.”

Fontos emellett, hogy étrendünk összeállításánál figyeljünk a változatosságra és idényszerűségre is, amely szintén nem okoz nagy problémát, hisz az évszak rengeteg friss zöldség- és főzelékfélét, illetve gyümölcsöt kínál számunkra – mondta a szakember.

