Meleg ebéd a tűzkárosultaknak az önkormányzattól

Ezt megelőzően Rubint János, a 100 lakásos társasház gondnoka arról tájékoztatott, hogy az épület pinceszintjén vasárnap este fél 6 és 6 óra között keletkezett tűz, amit értesülései szerint valószínűleg szándékos gyújtogatás okozott. Személyi sérülés nem történt, de aznap 53 lakót kellett bevinni megfigyelésre, ellátásra az ügyeletre füstmérgezés gyanúja és rosszullét miatt. Azóta mindenki elhagyhatta a kórházat, az anyagi kárt pedig szerdán délután mérik fel.

Papp László polgármester és Széles Diána alpolgármester személyesen is tájékozódott a tűz és az oltás okozta helyzetről. Mint megtudtuk, kedden délre immár minden lakásban újra lett áram (más helyiségekben nem mindenhol), és víz is van. Addig a ház előtt felállított mobil illemhelyet használták.

Széles Diána a Napló érdeklődésére elmondta: szerdán is visznek ebédet a lakóknak (ezt így folytatják, amíg szükséges), és az önkormányzat takarító munkások küldésével is segít. Kedden egyébként a menü igen finom volt: gyümölcsleves, rántott szelet rizzsel, péksütemény és déligyümölcs is gazdagította.

