Mekkora ingatlanra elég 20 millió forint?

Míg a főváros egyes kerületeiben már csak egy kisebb méretű garzon vásárolható 20 millió forintból, a külsőbb kerületekben elérhető lehet akár egy 65 négyzetméteres ingatlan is ebből az összegből – derül ki a Duna House ingatlanpiaci elemzéséből. A vidéki településeken ennél többször nagyobb lakást vagy házat is lehet venni a megadott keretösszegből.

Az V. kerület a legdrágább

Az ingatlan és pénzügyi termékeket közvetítő cég az elmúlt fél év valós ingatlan­tranzakciós adataira alapozva kiszámította, hogy az egyes településeken 20 millió forintból, megközelítőleg mekkora méretű ingatlan vásárolható.

„A módszertan egyszerű: megnéztük az elmúlt fél évben hogy alakult egyes településeken a lakások és a házak átlagos négyzetméterára, és ez alapján kiszámítottuk, hogy a fent említett összegből mekkora alapterületű ingatlan lenne elérhető.

Miskolcon a legnagyobbat

Budapest értékei kiemelkedőek, a rendelkezésre álló összegből csupán 39 négyzetméteres lakás, vagy 58 négyzetméteres ház vásárolható a fővárosi átlagérték alapján. Az egyes kerületek közötti különbségek miatt azonban nem mindegy, hol vásárolunk. Az V. kerületben például csak egy 23 négyzetméteres lakásra elegendő a 20 millió forint, míg a XX. kerületben akár 80 négyzetméteres ház is elérhető lehet” – nyilatkozta Benedikt Károly, a cég elemzési vezetője.

A nagyobb megyeszékhelyek közül Miskolcon vásárolható a legnagyobb lakás, amely akár 132 négyzetméteres is lehet. A vizsgálatba bevont települések közül további négy helyen érhető el 100 négyzetméter, míg további öt településen 80 négyzetméter feletti ingatlan a 20 millió forintos kerethatárból.

„A vizsgált városok közül, Budapest után, Székesfehérváron kapjuk a legkisebb lakást a 20 millió forintból. Itt átlagosan 68 négyzetméteres ingatlanra elég ez az összeg, amely több mint másfélszerese a fővárosi értéknek” – tette hozzá Benedikt Károly.

A cég elemzése arra is rámutat, hogy Székesfehérvárral közel azonos árak jellemzik a kecskeméti, a veszprémi és a debreceni használt lakások piacát is.

A vásárolható lakások méretük szerint

A 20 millió forintból vásárolható lakások mérete a nagyobb vidéki településeken és a fővárosban

Miskolc – 132 m2

Békéscsaba – 126 m2

Szolnok – 120 m2

Kaposvár – 113 m2

Tatabánya – 101 m2

Zalaegerszeg – 99 m2

Pécs – 91 m2

Nyíregyháza – 88 m2

Szeged – 83 m2

Szombathely – 81 m2

Győr – 79 m2

Debrecen – 73 m2

Veszprém – 71 m2

Kecskemét – 70 m2

Székesfehérvár – 68 m2

Budapest – 39 m2

Akár „kastélyra” is futja

Az elemzésből az is kiderült, hogy házak esetében kisebb a különbség Budapest és a drágább vidéki városok között. Velencén 10-, Siófokon pedig 17 négyzetméterrel nagyobb ház érhető el, mint a fővárosban. A skála másik végén lévő településeken azonban akár kastély méretű ingatlanokat is lehet vásárolni 20 millió forintból. Dombóváron akár a 200-, további hét településen pedig a 100 négyzetmétert is meghaladhatja a vásárolt ingatlan nagysága.

