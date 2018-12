Megyei közgyűlés: az időjárás volt az úr

Szólláth Tibornak, a megyei agrárkamara elnökének beszámolójából kiderült, Hajdú-Biharban a termőterület nagysága 525,2 ezer hektár, ez a megye legfontosabb természeti erőforrása. Szűkebb pátriánk növénytermesztésében meghatározó szerepe van a gabonának és az ipari növényeknek. Gabonafélék közül kukoricából, zöldségfélékből, zöldborsóból, csemegekukoricából itt van a legnagyobb vetésterület. A megye vetésszerkezetét 2018-ban nagyban befolyásolták a szélsőséges és szokatlan időjárási körülmények: az elhúzódó tél, a tavaszi nagy mennyiségű csapadék, valamint a hirtelen jött májusi meleg.

Szólláth Tibor részletes előterjesztéséből átfogó képet kaphattunk Hajdú-Bihar stratégiai gazdasági ágáról, a mezőgazdaságról.

Megyénkben a gabonafélék közül a búza vetésterülete növekedett az elmúlt évekhez képest, a kukoricáé és a napraforgóé csökkent. A rozs, a tavaszi árpa, a tritikálé és a zab fejlődését nagymértékben visszavetette a májusi szárazság. A cukorrépa az idén közepes, jó termést adott. A tavalyinál lényegesen kevesebb termést értek el a burgonyatermesztők. A csemegekukorica a legnagyobb mennyiségben termesztett ipari zöldségféle Magyarországon, a hazai termőtájak közül kiemelkedő Hajdú-Bihar a csaknem 13 ezer hektáros termőterületével. A csemegekukorica-termékek 95 százaléka exportra kerül.

Az alma, meggy és a szilva a megye vezető gyümölcsei. Az utóbbi években jelentős szilva- és diótelepítések történtek. Kisebb mértékű növekedést mutatnak a körte-, mogyoró-, cseresznye-, birs- és a homoktövis-területek. Csökkent a területe az őszibaracknak, a kézimunka-igényes földiepernek. Az ültetvénytelepítés új törekvései az elöregedett ültetvények részleges pótlása mellett a máriatövis, homoktövis, tövis nélküli szeder – tájékoztatott a kamarai elnök.

Jelentős állatállomány

A megye súlya az ország állatállományának és az állattenyésztéshez kapcsolódó agrártermékeknek az előállításában is kiemelkedő.Az ország állatállományának jelentős hányadát tartják a gazdálkodók megyénkben. A szarvasmarha összlétszámában az országban folyamatos növekedés látszik. A tejágazat sok esetben veszteséges az alacsony felvásárlási árak miatt. A sertésállomány is gyarapodást mutat. A juh létszáma az elmúlt években ingadozó volt, 2017-ben emelkedett, majd 2018-ban ismét csökkenő mértékű. A tyúkállomány is növekedést mutat.

