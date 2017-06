Megye Kupa: harmadik nekifutásra már összejött a Sárrétudvarinak

A Megye Kupa döntőjét az előző hétvégén rendezték meg a debreceni Nagyerdei Stadionban. A trófeáért a Sárrétudvari a Hajdúsámsonnal mérkőzött meg. A sárrétudvariak annak ellenére kétgólos előnyre tettek szert a szünetig, hogy már a második percben emberhátrányba kerültek, Bogár Márkot parancsolta le a bíró, Veizer Roland a pályáról. A fordulás után a sámsoniak Béke Ferenc révén szépítettek, majd a 75. minutumban a duplázó Fegyverneki Máthé kialakította a 3–1-es végeredményt.

Felálltak a padlóról

– A korai kiállítás miatt át kellett szerveznünk a taktikánkat – kezdte a beszélgetést Bodó Lajos, a győztes alakulat mestere. – Hozzá kell tennem, hogy jogosan mutatta fel a játékvezető a pirosat. Kontratámadásokra rendezkedtünk be, számos lehetőséget tudtunk kialakítani. A második félidőben magasabb sebességi fokozatba kapcsoltak a hajdúsámsoniak, de egy büntetővel dűlőre vittük a dolgot. Örömteli, hogy a keret minden tagjának lehetőséget tudtam adni. Ezúton szeretnék köszönetet mondani az egyesület támogatóinak, valamint a lelkes drukkereinknek. Csodálatos miliőben, fantasztikus létesítményben, kiváló minőségű gyepszőnyegen léphettünk pályára.

Szerencsére rengeteg szurkoló látogatott ki az összecsapásokra. A finálét megelőzően a bronzmeccsen a Vámospércs és a Tiszacsege feszült egymásnak, hatalmas iramot diktáltak ezek a csapatok is. Harmadik nekifutásra tudtuk megszerezni az első helyet, két évvel ezelőtt tizenegyesekkel buktunk el, míg tavaly a Hajdúböszörmény 5–1-re múlt felül bennünket. Idén a végső győzelem lebegett a szemünk előtt. A második fordulóban a Nagyrábé ellen megcsapott bennünket a kiesés szele, ellenfelünk már 3–1-re vezetett, innen sikerült fordítanunk. A nagyrábéiakkal felkészülési mérkőzést vívtunk a döntő előtt, az ütközeten rendkívül hasznos tapasztalatokkal gazdagodtunk, ezért hálásak vagyunk nekik – nyilatkozta a Hajdú-bihari Naplónak a tréner.

Nem panaszkodnak

A Sárrétudvari a Szertár Sportbolt megye I. 2016/17-es szezonját a hatodik helyen zárta. Mennyire elégedettek a településen a bajnokságban nyújtott produkcióval?

– Értékesnek tartom a pozíciót. Több bajnokin apróságokon úszott el a győzelmünk, ezek a pontok hiányoztak a végelszámolásnál.

A következő idényben a fiatalítás lesz a célunk, igyekszünk minél több tehetséget beépíteni a csapatba

– zárta mondandóját Bodó Lajos.

Jó ötletnek bizonyult

– A település mindenkori vezetésnek feladata, hogy lehetőségei szerint támogassa a község labdarúgását, hiszen Sárrétudvari hosszú évtizedek óta meghatározó szereplője a megye labdarúgó életének.

Idén ifjúsági csapatunk megnyerte a bajnokságot, ez is jelzi, az utánpótlásunk is adott. A község és a sportegyesület az utóbbi években több fejlesztést is végrehajtott, például felújítottuk a labdarúgó pályánk gyepszőnyegét, edzőpályát alakítottunk ki. A Megye Kupa döntő Nagyerdei Stadionban történő rendezésének éppen Sárrétudvari volt a kezdeményezője 2015-ben. Az azóta lebonyolított három finálé igazolta az ötlet helyességét. A Nagyerdei Stadionban történő játéklehetőség nagy kihívás és lehetőség a vidék labdarúgóinak és hatalmas közösségi élmény a települések lakosságának – fogalmazott Kiss Tibor, Sárrétudvari polgármestere.

