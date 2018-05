Megye II.: négy fordulóval a vége előtt bajnok lett a DEAC

Szinte hibátlan mérleggel vezeti a megye II. Déli csoportját a Debreceni EAC II. csapata: Katona László tanítványai a 23. fordulót követően huszonegy győzelemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel, 64 ponttal állnak az élen. A hétvégi játéknapon 7–2-es sikert arattak a cívisvárosiak a Nádudvar ellen, így előnyük már behozhatatlan a második Nagyrábé számára, melynek 50 egysége van.

A bajnokságból még hátravan négy forduló, de ha a DEAC minden meccsét elveszítené a továbbiakban, akkor sem lenne veszélyben az arany.

Ne engedjenek ki

– Számítottunk rá, hogy lesz esélyünk a bajnoki címre, hiszen már a tavalyi, tavaszi idény is jól sikerült, látszott, összeállóban van a csapat. Ráadásul nyáron még erősíteni is tudtunk, Csák Zsolt és Molnár Márton nagy segítségünkre van. Szerencsére bő a keretünk, így ha vannak is hiányzóink, akkor is tudjuk őket pótolni.

Jól kezdtük a szezont, és tartani is tudtuk a formánkat, végig az élen voltunk, azt hiszem, megérdemelten szereztük meg az aranyérmet”

– vélekedett Katona László, a DEAC II. vezetőedzője, aki elárulta, már a szombati találkozójuk után is megünnepelték a bajnoki címet, de még lesz folytatása a mulatozásnak.

A debreceniek számára egyébként nem szokatlan érzés a legjobbnak lenni, hiszen 2011 óta ez a gárda negyedik bajnoki címe, egyszer a megye I-et nyerte meg a Katona-alakulat, kétszer pedig a megye II. Északi csoportját. – Mindig jó érzés sikert elérni, egy bajnoki cím nagy dolog, bármelyik osztályban is szerezzük. Szeretnénk egyben tartani a csapatot, és ha minden jól alakul, jövőre egy osztállyal feljebb bizonyítanánk.

Katona László azt is elmondta, szerinte igen színvonalas volt a végéhez közeledő pontvadászat, úgy véli, a csoportból több gárda is megállná a helyét a megye I-ben.

És hogy mi várható még a Debrecen utolsó négy összecsapásán?

Kicsit tartok tőle, hogy lazábban fogják venni a fiúk a dolgokat, éppen ezért azt fogom kérni tőlük, ne engedjenek ki a végén se. Jó lenne, ha a zárás is szép lenne!”

HBN

