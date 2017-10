Megye II: “Győzött a fiatalság”

Egyeki SBSE–Polgári VSE 4–4 (2–3)

100 néző. Vezette: Muszka Z. (Pocsai G., Katona K.)

Egyek: Pap Z. – Balogh M. (Törő T.), Farkas L. (Len Sz.), Zsólyomi D., Farkas A. (Kiss S.), Kun R., Lipták M. (Újvári K.), Kiss A. (Papp R.), Len Á., Torma S., Vadász B. Edző: Farkas Zoltán.

Polgár: Bodolai B. – Pöstényi I., Berki A., Molnár D., Szitai Z. (Reszegi L.), Csorba T., Rontó D., Bolgár D., Kiss M., Csikós L. (Vankó Z.), Dobó V. Edző: Kövér Zsolt.

Gól: Len Á.(2), Torma S., Zsólyomi D., illetve Csorba T.(2), Dobó V.(2) Jók: Zsólyomi D., Len Á., illetve Csorba T. Ifi: 6–4.

Farkas Zoltán: Hullámvölgyek, hullámhegyek jellemezték ezt a meccset, mégis úgy érzem megérdemeltük volna a három pontot, mert mi többet tettünk a győzelemért mint a vendégek. Gratulálok az ifinknek, szárnyalnak.

Kövér Zsolt: Egy nagyon fordulatos, izgalmas mérkőzést játszottunk, amiről sajnos csak egy pontot tudtunk elhozni nagyon jó játékkal. A meccs legeredményesebb játékosának Csorba Tamást, aki NB 1-es szintű gólt rúgott ezen a meccsen.

Józsa SE–Bocskai SE Vámospércs 0–2 (0–1)

50 néző. Vezette: László L. (Gyugos B., Juhász D.)

Józsa: Fejér G. – Ale M., Dr. Valóczki J., Bazsó O., Papp R., Zombor S., Borbíró D., Mátrai T., Bucskó I., Gottfried P., Zabiák P. Edző: Szabó László.

Vámospércs: Kolompár J. – Pólyik D. (Tóth G.), Vincze V., Kolompár K., Führer L. (Szőke R.), Kolompár K. (Kiss I.), Kolompár R., Balogh S., Kovács Gy., Károlyi A. (Zsupos J.), Garai G. Edző: Oláh Sándor.

Gól: Kolompár K., Kiss I. Jók: Bazsó O., Gottfried P., illetve Balogh S., Kolompár R. Ifi: 3–0.

Szabó László: Sajnos a mai mérkőzésre nem tudtunk teljes létszámmal felkészülni, a tabellát vezető csapat ellen. Bízom benne, hogy a továbbiakban nagyobb létszámmal tudunk mérkőzésekre készülni ami azt jelenti, hogy az eredményben is pozitívan meg fogunk mutatkozni. A labdarúgás fejlődés pályára állhatna, ha a hétvégi mérkőzések hasonló légkörbe mennének le.

Oláh Sándor: Alacsony színvonalú mérkőzésen két góllal jobbak voltunk a hazai csapatnál.

Újszentmargitai GYSE–Görbeházi K.S.E. 3–1 (0–0)

200 néző. Vezette: Tóth Sz. (Benedek Zs., Vadon T.)

Újszentmargita: Árva L. – Kiss A., Áfra T., Puzsár A. (Nemes M.), Draveczky L. (Szűcs Z.), Bozsányi T., Visegrádi D., Rédai N., Szabó I. (Lakatos T.), Zsiga R., Bodnár Z. (Balla J.) Edző: Varga Gábor.

Görbeháza: Barkó S. – Csirmaz O. (Pók D.), Hajdu R., Csele G., Kiss S., Fábián Sz., Tóth P., Ilyés Z., Kurucz L., Vajda S., Ronkovics T. Edző: Toronyai László.

Gól: Bozsányi T.(2), Szűcs Z., illetve Hajdu R. Jók: Kiss A., Szabó I., Bozsányi T., illetve Mindenki, illetve Ronkovics T. (a mezőny legjobbja) Ifi: 2–4.

Varga Gábor: Rúgtunk három gólt és megszereztük hazai pályán az első győzelmünket. Mint tudjuk a mérkőzés két félidőből áll, az első felejtős, a második félidőhöz gratulálok a játékosaimnak a jó játékhoz. A Görbeházának további sok sikert kívánok, nem olyan rossz csapat mint, amit a helyezése mutat.

Toronyai László: Csapatként működtünk, egységesek voltunk, nem estünk szét, még ha vereség is lett a vége. Miért van az, hogy a játékvezető dönti el a meccset?

Pentafrost Nyírmárton–Létavértes SC ’97 3–1 (2–1)

150 néző. Vezette: Nagy T. (Pósa Zs., Nagy L.)

Nyírmártonfalva: Kozma N. – Konyári S., Havrilla I. (Vértesi Domonic), Kiss G., Tóth T., Jónizs A., Szemán T., Peják D. (Tóth T.), Szemán B., Szakály P., Mandics I. (Haga T.) Edző: Konyári Sándor.

Létavértes: Fekete S. – Jónás D., Balogh K., Horváth G. (Breitenbach V.), Bora Z., Laczkó I. (Horváth Cs.), Papp Z., Jávorszky J., Kovács B. (Tóth L.), Bárány P. (Varga Gy.), Mazló D. Edző: Kontor Gábor.

Gól: Tóth T., Peják D., Szakály P., illetve Jónás D. Jók: Mindenki Ifi: 3–3.

Konyári Sándor: Ötödik meccsen nagyon jó a csapat felfogása és hozzáállása. Hétről hétre mindenki kicsivel többet tesz a közöshöz, ennek meg is van az eredménye. Voltak ma is kisebb hullámvölgyek, de a győzelmünk nem forgott veszélyben. Ha elhiszed, hogy meg tudod tenni sikerülni is fog, minden fejben dől el.

Kontor Gábor: Még nem nyilatkozott.

Nyírábrányi KSE–Tiszacsegei VSE 0–6 (0–2)

30 néző. Vezette: Forgács K. (Péterfi D., Kriston T.)

Nyírábrány: Fekete S. – Küzmös A., Szabó G., Fülöp Gy., Maczó A., Veres R., Tóth Cs., Rátonyi Zs., Fecskovics M., Kiss G., Mezei L. Edző: Tóth Csaba.

Tiszacsege: Baranyai Cs. – Borisz Sz., Répási Gy., Bay B., Tamon R. (Balogh R.), Simon Z., Csernik J. (Sallai Sz.), Balogh A., Kovács A., Várnai M., Monoki A. Edző: Sallai Szabolcs.

Gól: Monoki A.(2), Simon Z.(2), Tamon R.(2) Jók: Senki, illetve Mindenki Ifi: 0–10.

Tóth Csaba: Győzött a fiatalság.

Sallai Szabolcs: Gratulálok a csapatnak. Időnként jól játszva megérdemelt győzelem született. Örömmel tölt el, hogy az ifjúsági és U16-os csapataink is győzelemmel zárták ezt a hétvégét.

