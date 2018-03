Megye I: küzdeni tudásból ötös

Hajdúböszörményi TE–Kabai Meteorit SE 8–1 (3–0)

120 néző. Vezette: Pál G. (Pósa Zs., Nagy T.)

Hajdúböszörményi TE: Csorvási T.–Misák S. (Rőth A.), Szathmári Zs. (Linzenbold Zs.), Szabó M., Nagy M., Andorkó S. (Bányász K.), Fodor T. (Kerek B.), Lovas M. (Hortó A.), Barna B. (Oláh N.), Lippai T., Jeremiás G. Edző: Bogdanovic Igor

Kabai Meteorit SE: Jónás B–Sarkadi A., Karika M., Mester M., Plókai G., Kovács M., Kiss R., Kállai D., Németi M., Rózsa O., Czidor R. Edző: Plókai Mihály

Gól: Nagy M.(2), Misák S., Jeremiás G. (3), Lippai T., Rőth A., illetve Kovács M. Jók: Jeremiás G., Lippai T., illetve Mindenki. Kiállítva: Karika M. Ifi: 8-0

Bogdanovic Igor: Örülök, hogy olyan csapatom van, hogy amikor nem játszunk annyira jól, akkor is tudunk meccset nyerni. Ebből a mérkőzésből tudunk tanulni és úgy gondolom, hogy megérdemelten nyertünk.

Plókai Mihály: Ha mindent elmondanék, ami a mérkőzésen történt és nem csak én, hanem a hazai szurkolók is elismertek, akkor engem a szövetség örökre eltiltana. Volt egy ember a mérkőzésen, aki a színházat felcserélte a sportpályával. Ennek ellenére minden elismerésem a csapaté, amely 40 perc emberhátrány ellenére is felvállalta a támadó futballt és még gólt is szerzett. Nagyszerűen küzdöttek, sportemberhez méltóan. Gratulálok a Böszörménynek. Nem véletlenül elsők.

Hajdúsámsoni T.T.I.SZ.E.–Nyíradony VVTK 0–3 (0–2)

50 néző. Vezette: Tóth T. (Gulyás S., Katona K.)

Hajdúsámsoni T.T.I.SZ.E.: Bajka M.–Varga P. (Milák P.), Kasuba M. (Biri B.), Bede Gy., Halász Z., Molnár Á., Varga S. (Szabó G.), Szabó B., Mertin L., Veres T. (Dávid T.), Tömöri L. Edző: Halász Zoltán

Nyíradony VVTK: Bákonyi N.–Kerecsen J. (Furó Zs.), Kiss Cs., Vasas T., Pataki E., Kónya Cs., Somogyi T. (Gerghel E.), Éles Z., Kiss I. (Gáll F.), Baranyi B. (Gyurina J.), Gyügyei Z. Edző: Orosz János

Gól: Gyügyei Z., Pataki E. (2) Jók: Bajka M., Bede Gy. Ifi: elmaradt

Halász Zoltán: A két csapat kerete között minőségi különbség van. Ezt lelkesedéssel és szervezettséggel próbáltuk ellensúlyozni, de ennyire tellett ma az erőnkből.

Orosz János: Ezidáig nem nyilatkozott.

Hajdúszoboszlói SE–Sárrétudvari KSE 1–0 (1–0)

150 néző. Vezette: Kovács Á. (Tőkés R., Szabó F.)

Hajdúszoboszlói SE: Csobán I.–László R., Mezei M., Pallagi J., Balás V., Kunkli B., Szabó B., Nagy L., Kereki M., Pataki P., Tóth L. Edző: Sarkadi Zoltán

Sárrétudvari KSE: Kiss B.–Rozsik K., Szabó T., Kovács B., Tóth N., Erős L., Mészáros Cs., Balog A., Kiss D., Tóth L., Szűcs P. Edző: Szabó Lajos

Gól: Szabó B. Jók: Mindenki Kiállítva: Mezei M. Ifi: 3-0

Sarkadi Zoltán: A csapat küzdeni tudásból ötösre vizsgázott. Megérdemelten tartottuk itthon a 3 pontot. Gratulálok minden játékosnak.

Szabó Lajos: Ezidáig nem nyilatkozott.

DVSC II.–Derecskei LSE 0–0 (0–0)

50 néző. Vezette: Jánvári T. (Pocsai G., Török Z.)

DVSC II.: Kovács P.–Szabó J. (Lakatos N.), Kozák A., Gálfi N. (Bárány D.), Hevesi K. (Bíró P.), Krajcsó K. (Kusnyir E.), Nikitscher T., Zsóri D., Mezei B., Soltész J., Nagy A. Edző: Gyarmati András

Derecskei LSE: Alimán Gy.–Vadász I., Sólyom M. (Kun I.), Csizmadia Cs. (Fekete L.), Szilágyi M., Gali V. (Papp R.), Alimán J., Berán B., Juhos L. (Kovács M.), Mile M., Papp Á. (Trembeczki M.) Edző: Szép Sándor

Jók: Senki Ifi: 2-0

Gyarmati András: Ismét bebizonyosodott, hogy egy fenékkel csak egy lovat lehet megülni.

Szép Sándor: Lapzártáig nem nyilatkozott.

Hajdúhadházi FK–Hajdúnánás FK 1–9 (0–3)

20 néző. Vezette: Szűcs L. (Papp J., Katona D.)

Hajdúhadházi FK: Dán J.–Rostás M., Szabó G., Lakatos L., Kiss Zs. (Nagy J.), Balogh I., Czibere T. (Molnár D.), Szabó I., Kovács G., Sándor B., Gábor L. (Hunyadi R.) Edző: Pintér István

Hajdúnánás FK: László T. (Tóth D.)–Tóth V. (Újvári Zs.), Tornyai V., Jóna G., Perényi R., Kiss L., Polgár G., Bencze D. (Csatári D.), Fodor J., Zsuga Á. (Félegyházi Z.), Kovács G. Edző: Daróczi Péter

Gól: Molnár D., illetve Kovács G., Polgár G. (4), Bencze D., Újvári Zs. (2), Félegyházi Z. Jók: Senki Ifi: 0-0

Pintér István: Tartalékosan ennyire voltunk képesek.

Daróczi Péter: Ezidáig nem nyilatkozott.

DASE–Monostorpályi SE 4–2 (2–1)

50 néző. Vezette: Muszka Z. (Varga Gy., Darányi A.)

DASE: Bánhegyi Z.–Kiss L., Révai Z., Pálmai Cs. (Rácz N.), Gellérfi S., Sütő B. (Szalóczi Z.), Varga V. (Fogarasi Á.), Gál T., Bernáth Cs., Barcza Á. Edző: Dér István

Monostorpályi SE: Barna L.–Nyilas J. (Bodnár L.), Patka J., Hegedűs Gy., Sándor B. (Mile D.), Nyilas Sz. (Rózsa N.), Cseke B. (Bodnár I.), Bereczky B., Gellért M., Illés D., Lakatos Zs. (Kiss G.)˜ Edző: Kaszás János

Gól: Sütő B., Gál T., Révai Z., Szalóczi Z., illetve Sándor B., Bodnár I. Jók: Mindenki (Bernáth Cs.), illetve Senki Kiállítva: Illés D. Ifi: 2-0

Dér István: Jól kezdtük a mérkőzést. Tudtuk irányítani a játékot, viszont voltak kihagyásaink, aminek következtében gólt is kaptunk. Egy dologra kell még megtanítani a srácokat, hogy minden mérkőzésből a lehető legtöbbet kell kihozni.

Kaszás János: A szezon leggyengébb produkcióját nyújtottuk és így megérdemelten nyert a DASE csapata.

Hajdúdorog SE–Berettyóújfalui SE HALASZTÁS (05-09)

Téglási VSE–Hosszúpályi SE HALASZTÁS (05-23)

NB III.

DEAC–Tiszafüredi VSE 2–0 (1–0)

Vezette: Hanyecz B. (Flinta Z., Vrbovszki P.)

DEAC: Csúri B.–Vékei N., Ramos C. (Csörgő K.), Nagy Z., Karikás K., Nagy D. (Kincses D.), Spitzmüller I., Máté P., Katona T., Balogh K. (Sütő B.), Nagy R. Edző: Sáfár László

Tiszafüredi VSE: Szalánczi Z.–Vincze Á., Szövetes K. (Vincze D.), Kalóz Á., Tóth T., Székely D., Székely D., Pesti Z., Benedek N., Csábi N. (Keményffy M.), Éder G. Edző: Csillag László

Gól: Katona T., Kincses D.

Sáfár László: Ezidáig nem nyilatkozott.

