Megye I: bajnok lett a Böszörmény

Egy fordulóval a szezon vége előtt bebiztosította első helyét a megye I-ben a Hajdúböszörményi TE csapata. Igor Bogdanovics alakulata 84 pontot gyűjtött az eddigi 29 játéknapon, a böszörményiek mérlege szinte hibátlan, huszonnyolcszor hagyták el győztesen a pályát, és csupán egyszer maradtak alul.

A Loki korábbi ikonja mesélt a Naplónak az elmúlt idényről. – Nyáron a klub- és városvezetéssel abban maradtunk, hogy mindenképp vissza kell kerülnünk a magasabb osztályba, hiszen ott a helyünk. A terv megvalósítására azonban három évet adtunk magunknak.

Nagyon örülünk, hogy aranyérmet ünnepelhetünk, nagy dolognak tartom, hogy ez sikerült. Persze még vár ránk az osztályozó, de bízunk a sikerben, reméljük, a 2018/19-es szezonban már az NB III-ban küzdhetünk”

– mondta boldogan Igor Bogdanovics, aki roppant büszke az egész csapatra. – Ebből a sikerből mindenki kivette a részét, a vezetés, a játékosok, a szakmai stáb és a szurkolók is. Olyan társaság jött most össze Böszörményben, mellyel könnyű jó eredményeket elérni. Külön öröm, hogy sok fiatal és helyi kötődésű labdarúgót tudtunk beépíteni a gárdába, és velük együtt nyújtottuk ezt a produkciót – fogalmazott a tréner, aki saját bevallása szerint tele van ambícióval.

Lökést ad

A 43 éves szakember 2017 nyarán akasztotta szögre a stoplist, és döntött úgy, a jövőben csakis az edzősködésre koncentrál. Nem is álmodhatott volna szebb évet, hiszen rögtön az első helyig repítette a böszörményieket. – Természetesen nagyon jó érzés, hogy ezt véghez tudtam vinni, lökést ad, és remek ugródeszka is lehet, hiszen nagy terveim vannak a szakmában – árulta el.

Azért nem árt észben tartani, hogy még van hátra egy kör a megyei első osztály küzdelmeiből, és nem is akármilyen rangadóval zárul a pontvadászat: szombaton 17 órától a második helyen álló kis Loki látogat Hajdúböszörménybe. – Mi mindig minden meccset meg akarunk nyerni, ezt meg főként. A DVSC ellen mindig különleges játszani, remélem, ezt a fiúk is átérzik majd. Be szeretnénk húzni az utolsó találkozónkat is, ami után várjuk a sorsolást. Az osztályozó sem lesz könnyű, de mindent bele fogunk adni!

HBN

„Minden tiszteletem azé a 23 játékosé, aki magára öltötte a Sárrétudvari mezét” Hajdú-Bihar - Kilenc gólt vágott a DVSC második csapata hazai pályán, a Nyíradony hárommal többet idegenben. Nézze meg, milyen eredmények születtek a Hajdú-Bihar megyei labdarúgó I. osztály hétvégi fordulójának vasárnapi játéknapján! DVSC II.–DASE 9–0 (3–0) Vezette: Hajdú I. (Németh M., Vilmányi S... Tovább a cikkhez

"Ma Fortuna asszony velünk volt" Hajdú-Bihar - Két meccset játszottak a labdarúgó megyei első osztály szombati játéknapján. Eredmények, jegyzőkönyvek, edzői nyilatkozatok! Berettyóújfalui SE–Derecskei LSE 1–1 (1–0) 100 néző. Vezette: Török Z. (Kriston T., Kövér T.) Berettyóújfalui SE: Sándor M.–Kardos I., Szabó G., Békési D., ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA