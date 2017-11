Megvenné a Bartók Termet a Bika gazdája

Élénk vitát indított el a Napló Agóra fórumán az a közelmúltban megjelent írásunk, melyben a Hotel Aranybika mögött található, önkormányzati tulajdonú Bartók Terem és a volt Víg mozi rossz állapotával foglalkoztunk. A cikkből egyebek mellett kiderült, hogy amióta a Kodály Filharmónia Debrecen 2015 májusában elköltözött, mindössze három rendezvényt tartottak ott. A karzatot a rossz műszaki állapot miatt lezárták.

A Kodály Filharmonikusok koncertje a patinás Bartók Teremben. Utoljára 2015 májusában játszott itt a debreceni komolyzenei együttes | Fotó: Molnár Péter © A Kodály Filharmonikusok koncertje a patinás Bartók Teremben. Utoljára 2015 májusában játszott itt a debreceni komolyzenei együttes | Fotó: Molnár Péter

A Víg mozit jelenleg színházként használják. Az esetleges teljes körű felújításra vonatkozó kérdésünkre a polgármesteri hivatal azt közölte, hogy a magas költségek miatt ez most nem aktuális, de még nem döntöttek a hasznosításról.

Akadna érdeklődő

Információink szerint amennyiben az önkormányzat úgy határozna, hogy eladja a Bartók Termet és a Víg mozit, a szomszédos, azzal egybeépített Aranybikát 2012 óta tulajdonló Boros József szívesen megvenné a komplexumot.

A közismert debreceni nagyvállalkozó lapunknak nyilatkozva ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ha valóban az értékőrzés a cél, nem mindegy, mennyiben határozzák meg a vételárat, mert a korszerűsítés milliárdokba kerülne. Például muszáj lenne az összes vezetéket újakkal kiváltani, és gondoskodni kellene a rosszul szigetelő ablakok cseréjéről is. Ráadásul mindezt a szigorú műemléki előírásoknak megfelelően.

Közös felelősségvállalás

A nagyrészt szintén modernizációra szoruló Aranybikával kapcsolatban úgy fogalmazott Boros József, hogy a szükséges milliárdok nagy részét továbbra is európai uniós támogatásból szeretné előteremteni. Információi szerint hamarosan lesz egy olyan uniós pályázati lehetőség, amelyben ezzel a projekttel el lehet majd indulni. – Azt senkitől nem lehet elvárni, hogy saját pénzéből ennyit költsön erre – jelentette ki, hangsúlyozva, hogy már így is több száz milliót fordított a házra. Például felújíttatta az Üveg- és a Holló László-termet, valamint a konyhát. Részlegesen renováltatta a tetőt, illetve a homlokzat bejárat közeli részeit is rendbe hozták.

Új bejárat is kellene

A nagyvállalkozó kiemelte, egyebek mellett azért is szükség lenne a hotelnek a Bartók Teremmel és a Víg mozival való ismételt összekapcsolására, mert amióta a Kossuth tér sétálóövezetté vált, az Aranybika főbejáratát nem lehet autóval megközelíteni. Ezért szerinte a Bajcsy-Zsilinszky utca felőli részen – a Bartók Terem és a Víg mozi bejáratából – színvonalas, új főbejáratot kellene kialakítani. Annak a mostani (a korábbi tulajdonostól megörökölt) állapota méltatlan az Aranybikához – vélte Boros József.

Arra a kérdésre, hogy akadnak-e a szállodának mostanában vendégei, a nagyvállalkozó úgy válaszolt: vannak, de az állapotok miatt olyan olcsón kell adni a szobákat, hogy az így nem rentábilis.

Alaposan növekedne

A Hotel Aranybika területe jelenleg 13 650 négyzetméter, mely a Bartók Teremmel és a Víg mozival együtt meghaladná a 18 ezer négyzetmétert. A szobák száma – az Ezüstbikával közösen – eléri a 230-at.

Az Ezüstbika új arca

Az Aranybika a Hatvan utcához közelebbi újabb szárnyának, az Ezüstbikának a további sorsával kapcsolatban Boros József elmondta: két terv létezik. Az egyik alapján lebontanák az épületet, és a helyére a régi szárnnyal jobban harmonizáló újat húznának fel. A másik verzió szerint felújítva megmaradna a ház, de a homlokzata modern, sok üveget, kupolákat tartalmazóvá változna. Boros József ezt a beruházást saját erőből szeretné megvalósítani.

