Megvédték bajnoki címüket a hajdúböszörményi hölgyek

Három nyert meccsig zajlott a csata a női futsal NB I döntőjében az Astra és a Hajdúböszörményi TE között. Kisebb meglepetésre az első összecsapáson a kiskunfélegyháziak tudtak győzni 2–1-re, ráadásul tették ezt a Böszörmény otthonában. A folytatásban azonban átvette az irányítást Quirikó Vivien alakulata, mely előbb egyenlített, majd előnybe is került.

Múlt hétvégén következett a negyedik derbi, melyet ismét a HTE nyert meg – a hajdú-bihariak így megvédték bajnoki elsőségüket.

Az első félidőben nem született gól, és a szünet után is csupán egyetlen találat esett, a 31. percben Szekér Anita szerezte meg a vezetést és a győzelmet (1–0) a Böszörménynek, mely így 3–1-es összesítéssel szerezte meg az aranyat.

– A bajnoki döntő mérkőzései közül talán ez volt a legnehezebb. Nem tudtunk annyi helyzetet kialakítani, mint a többi meccsen, de egy rúgott gól most elég volt a győzelemhez. Gratulálok az egész csapatnak, nehéz volt a rájátszás, nagyot küzdöttünk azért, hogy megvédhessük a bajnoki címünket. És gratulálok az Astrának is, úgy gondolom, döntőhöz méltó, az utolsó másodpercekig izgalmas, küzdelmes összecsapásokat vívtunk. Ezúton is szeretném megköszönni az egész csapat nevében Hajdúböszörmény városának, a HTE vezetőségének és munkatársainak, valamint szurkolóinknak az egész éves támogatást! – mondta boldogan Quirikó Vivien, a Böszörmény vezetőedzője.

Astra-4IG-Kiskunfélegyházi Bulls–Hajdúböszörményi TE 0–1 (0–0)

Szigetszentmiklós, vezette: Márkus András

Astra: Urbán A. – Nagy A., Gál T., Szabó B., Halászi K. Csere: Rozmis G., Krascsenics P., Godvár K., Dikanová D., Belb M.

HTE: Torma L. – Tell Zs., Szekér A., Vígh R., Pádár A. Csere: Nagy A., Kota G., Bokor A., Mogyorósi Zs., Kovács A. Vezetőedző: Quirikó Vivien.

Gól: Szekér A. (31.)

Sárga lap: Rozmis G. (7.), Szabó B. (22.), illetve Vígh R. (14.)

