Megvédte címét a Viktor Security

A végéhez érkezett a XVI. Real Team Kupa: a csoportmeccsek után pénteken már a középdöntőkben harcoltak a csapatok a Hódosban.

Nagy meglepetésre búcsúzott az ötszörös bajnok, tavalyi ezüstérmes Grand Casino. Jó iramú meccsen a Real Team Talents 4-2-re legyőzte az egyik nagy esélyes, Loki játékosokból álló együttest. A Labonczfa-Szántó is továbbment, 4-0-ra lépett át a karcagi együttes az újfehértói KirályGoldon. A szolnoki PFF 7-0-ra mosta le az El-Szállít Kft. gárdáját. A Sunland Szolárium-Hungarotarg derbin aranygól döntött, Kerekes Zsomborék is bejutottak a legjobbak közé. A címvédő Viktor Security a miskolci BvB Cservy Sport TC ellen elért 4-0-ás sikerrel kvalifikálta magát a következő körbe. Esélyeshez méltó játékkal jutott tovább a Mezei-Vill FC, mely 5-2-re verte a DASE-Hl-Lab nevű formációt. Az After 3-0-ra gyűrte le a Real Ta-Te FC-t.

A legjobb nyolc közé jutásért lejátszandó úgynevezett bejátszó meccsen a Real Team Talents 2-1-re nyert a Dream Team ellen.

A negyeddöntőben a Labonczfa-Szántó 1-1-es rendes játékidő után a ráadásban ejtette ki a Mezei-Vill FC gárdáját. Az After a gól nélküli rendes játékidőt követően fordította a maga javára a Sunland Szolárium elleni meccset. 3-2-es győzelmével az Aramis SE-Mad Dogs jutott az elődöntőbe a PFF egyletével szemben. A Viktor Security Ponczók Csaba aranygóljának köszönhetően 2-1-re gyűrte le a hősiesen küzdő Real Team Talents együttesét.

Az idei tornán első alkalommal büntetőrúgások döntöttek a továbbjutás sorsáról. A Labonczfa-Szántó-After elődöntőn 2-2-es rendes játékidő után a hosszabbítás sem hozott döntést, a hét méteresek pedig a karcagi együttesnek kedveztek. A Viktor Security sima, 3-0-s sikerével ütötte el az Aramis SE-Mad Dogs csapatát a fonálétól.

A bronzmeccsen az Aramis SE 4-1-re nyert a az After ellenében. A döntőben a Labonczfa-Szántó és a Viktor Security csapott össze. A találkozón 4-1-re diadalmaskodott a Viktor Security, mely így megvédte címét.

