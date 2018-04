Megvárta a váltótársát, utána ment választani

Együtt tud érezni az éjszaka dolgozókkal ezen központi szavazókör hivatalos jegyzőkönyvvezetője, Sándorné Nagy Bernadett is. A köztisztviselő az éjszaka közepén érkezett haza Budapestről, a nádudvari aerobikosok fellépéséről, ahol lánya is a sikeresen szereplő csapat tagja volt a Vasas Folyondár utcai csarnokában. Ma reggel pedig már fél ötkor talpon volt, hogy az előírt hatórás kezdésre minden készen álljon a választópolgárok fogadására az 1. számú szavazókörnek otthont adó művelődési házban.

Sándorné Nagy Bernadett leadja voksát | Fotó: Marján László

Neki is hosszúra fog nyúlni a nap; több okból is. A megyében itt, az 5. számú országos egyéni választókerületben van a legtöbb egyéni jelölt, szám szerint 25 (ebből a végső határidő előtt öt fő visszalépett, így csak húszan maradtak a listán), ez a számlálásnál lassítja a feldolgozás folyamatát. Ráadásul ide, az 1. számú szavazókörbe érkeznek a „speciális esetek”, például a más településről átjelentkezett választók is – ők szám szerint harmincöten vannak. Ő maga is itt jogosult szavazni, s ezt éppen ott jártunkkor tette.

– MArján László –

