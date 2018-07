Megvan a DEAC harmadik légiósa is

Jahenns-Ley Manigat személyében megtalálta harmadik idegenlégiósát is a DEAC kosárlabdacsapata – írja a deacbasket.hu.

Megnyerték a Balkán Ligát

A huszonhét éves 186 centiméter magas kanadai hátvéd már letette névjegyét Európában, ugyanis a román CSS Bega Timisoara és a ciprusi Omonia Nicosia után a Bundesligában, a német Giessen 49ers alakulatában kosárlabdázott.

Az előző szezont is a németeknél kezdte meg, majd év közben a litván Pieno Zvaigz­deshez igazolt, ahol a bajnokágban elért hatodik hely mellett megnyerték a Balkán Ligát is, ráadásul a döntő MVP-jének is megválasztották, vagyis kitűnő idény van a hátvéd mögött.

További kiszemeltek

Daniel Amigo és Milos Boriszov után Manigat a DEAC harmadik külföldi játékosa, de a klub további kiszemeltekkel is tárgyalásban áll, így hamarosan újabb bejelentésekre lehet számítani.

HBN

