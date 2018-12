Megvan a 2019-es Campus első sztárfellépője!

Három éve robbant be a köztudatba Alan Walker, a fiatal norvég lemezlovas és producer Faded című számával, melyet a legnagyobb videómegosztó portálon több mint 2 milliárdan hallgattak meg ez idő alatt. A 2015-ben megjelent, de ma is igen népszerű Faded a Mahasz Stream Top 40 listáján hat hétig állt az első helyen, s most már biztos, hogy júliusban a Nagyerdő fái között is felcsendül a dal.

A mindössze 21 éves DJ hatalmas rajongótáborra tett szert világszerte, ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy a szeptember végén megjelent új dalát, a Diamond Heart-ot két hónap alatt több mint 65 millióan hallgatták meg. December 14-én jön ki Different World című albuma.

A Campus Fesztivál első bejelentése elég ütősre sikeredett, várjuk a további fellépők névsorát.

