Megvalósították a tervüket a püspökladányiak

A Püspökladány gyakorlatilag rajt-cél győzelmet aratott a Szertár Sportbolt megye II. Déli csoportjában a 2016/17-es kiírásban, a csapat a második fordulóban állt az élre, és Fülöp András tanítványai ezt követően már nem is engedték ki a kezükből a vezetést. A dobogó második fokára a Báránd állhatott fel, míg a bronzérmet a pocsajiak nyakába akasztották. A gólkirályi címet a DEAC második számú alakulatát erősítő Bíró Roland kaparintotta meg, aki harmincöt alkalommal köszönt be.

Becsülettel mentek előre

Ezzel a kerettel nem is lehetett más célunk, mint a bajnoki cím begyűjtése, szerencsére amit elterveztünk, végre is tudtuk hajtani.

– Remek csapategység alakult ki, megfelelő volt a fiatal és a tapasztalt labdarúgók aránya. Hogy melyik találkozóra gondolok vissza a legszívesebben? Az őszi szezon utolsó fordulójában a nagy rivális bárándiak otthonában arattunk rendkívül értékes győzelmet, amelynek köszönhetően a téli pihenőre négypontos fórral mehettünk. Minden találkozón kezdeményező futballal próbáltunk előrukkolni, ez meglátszik a lőtt góljaink számán is, hiszen kilencvenhét alkalommal vettük be a vetélytársak kapuját. Ennél több találatot csak a DEAC II. tudott termelni. A támadások mellett kellő figyelmet szenteltünk a védekezésre is, stabil lábakon állt a hátsó alakzatunk. Sajnos a ligában csak kevés vetélytárs vállalta fel a nyílt sisakos futballt, a többség elsősorban a bekkelésre összpontosított. A fiúk igyekeztek mindig időt szakítani az edzésekre, a tréningeken általában a társaság hetven százaléka részt vett. Nem lehet azt mondani, hogy sokan látogatottak volna ki a meccseinkre, ám örömteli, hogy az utolsó játéknapon közel kétszáz néző érkezett a Báránddal vívott rangadóra. Természetesen az ünneplés során sem lazsáltunk, a buli reggel hatig tartott – nyilatkozta a Hajdú-bihari Naplónak Fülöp András, a ladányi alakulat játékos-edzője.

Bizonytalan folytatás

A püspökladányiak aranyérme egyben azt is jelenti, hogy az egylet a következő idényben már egy osztállyal feljebb is szerepelhetne, de a jövő még képlékeny.

– Javában folynak az egyeztetések, így nem tudok arra válaszolni, melyik bajnokságban indulunk. A döntés valószínűleg egy-két héten belül megszülethet. Az alakulatot négy-öt új emberrel szeretném megerősíteni a nyáron. Úgy gondolom, a védelem rendben van, ám a többi poszton szükségesnek tartom a vérfrissítést – mutatott rá a szakember.

