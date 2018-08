Megújult környezetben várják hétfőn a diákokat

Több debreceni iskola is megszépült a tanévkezdésre, és minden feltétel adott ahhoz, hogy a gyermekek megfelelő oktatási körülmények között tanulhassanak – hangzott el csütörtökön az új városházán, sajtótájékoztatón.

Az egymilliárd forint összköltséget is meghaladó beruházások részleteit Pappné Gyulai Katalin tankerületi igazgató fejtette ki.

A 2018/2019-es tanévet 22 ezer tanuló kezdi el hétfőtől, akiknek a munkáját csaknem háromezer közalkalmazott fogja segíteni. A szükséges feltételek adottak az iskolák munkájához, hiszen megújult környezetben fejleszthetik a tudásukat majd a diákok – mondta Pappné Gyulai Katalin debreceni tankerületi igazgató az új városháza épületében csütörtökön tartott sajtótájékoztatón.

Fotó: Kovács Péter

A város jóvoltából

– Nagyon fontos a gyermekek számára, hogy olyan környezetbe kerüljenek, amely biztonságot és esztétikai élményt is nyújt számukra. Ezért kiemelt feladat volt, hogy a nyár folyamán különböző karbantartási és felújítási munkákat hajtsunk végre. Az elkezdett munkálatok összege meghaladja az egymilliárd forintot, ez a tankerületi költségvetésből, pályázati forrásból és a tulajdonos önkormányzatok támogatásából állt össze. Az összegből nyílászárókat és burkolatokat cseréltek, vizesblokkokat újítottak fel teljesen vagy részlegesen, tantermeket, tornatermeket renováltak, illetve tetőket szigeteltek, fűtési rendszereket korszerűsítettek. Továbbá, a város jóvoltából megszépül a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium, Zeneiskola – AMI és a Lilla Téri Általános Iskola homlokzata, valamint javul a Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola energetikai felszereltsége. Folyamatban van még csaknem 38 millió forint értékű eszközbeszerzés is. A munkálatok egy része még most is tart, de a tanévkezdést ez nem akadályozza – részletezte a tankerületi igazgató.

Új képzések indulnak

A szakmai munkát illetően, szeptembertől magyar–német két tannyelvű képzést indítanak a Csokonai-gimnáziumban. Emellett új gimnáziumi képzés is indul a vak és gyengénlátó gyermekek számára a Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Lóverseny utcai telephelyén, az országban egyedülálló módon – tette hozzá az igazgatónő, aki azzal folytatta, hogy zöld utat kaptak a 6. évfolyamos természettudományos képzés kezdéséhez is a Tóth Árpád Gimnáziumban. A képzés bevezetését ebben az évben készítik elő.

Fontos feladatnak tartják az autista gyermekek továbbtanulását is, jelenleg épp azon dolgoznak, hogyan lenne megoldható a középfokú oktatás a számukra.

GYT

