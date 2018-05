Megújult a rendelő a Böszörményi úton

Az Új Főnix Terv Gondoskodó program részeként véget ért a Böszörményi úti orvosi rendelő felújítása. A programban 14 orvosi rendelőnek helyet adó épület korszerűsítését vállalta az önkormányzat. Közülük befejeződött már az Apafi utcai, a Cegléd utcai, a Híd utcai, a Víztorony utcai, valamint a Szentgyörgyfalvi utcai épület felújítása, és most a hatodik épület készült el.

Barátságos körülmények

A Debrecen, Böszörményi út 136. szám alatti rendelő 1960-ban épült, s egy házi gyermekorvosi körzet és négy területi védőnői körzet működik ott. A házi gyermekorvosi körzethez 2017-ben összesen 1180 gyermek tartozott, ám a praxisba bejelentkezett gyermekek száma 1300 volt.

A védőnők 2017-ben 908 főt gondoztak, köztük 97 újszülöttet. A 2018. áprilisi adatok szerint a várandósok száma a védőnők ellátási területén: 58.

Hernádi Zoltán, a városrész önkormányzati képviselője elmondta: régóta várták már a felújítást, és nagyon fontos, hogy a gyermekek ezek után barátságos körülmények között kaphatnak ellátást. A házi gyermekgyógyász ellátási területe a Vezér utcai lakótelep, Akadémia utca – Tessedik utca, Liget lakópark.

Teljes belső renoválás

A területi védőnők ellátási területe: Kismacs, Nagymacs, Böszörményi út 68-tól végig, a Füredi kapu, a Vezér utcai lakótelep, Akadémia utca –Tessedik utca, Liget lakópark. A rendelő nagy igénybevételnek volt kitéve, kis alapterületű volt, korszerűtlen, a vizes blokkok felszereltsége elhasználódott, és az elektromos és gépészeti rendszer is elöregedett, emiatt szükséges volt a belső tér teljes körű szakipari, elektromos, gépészeti felújítása.

Az energiahatékonyság elérése érdekében magas hőszigetelési követelményeket is kielégítő műanyag nyílászárókat építettek be, a tetőhéjazatot lecserélték, és teljes körűen felújították a fűtési rendszert. Megújuló energiaforrásként napelemeket telepítettek, melyek gazdaságosabb üzemeltetést tesznek lehetővé, így csökken az orvosok által fizetett rezsiköltség is. Ezen kívül az épületet kívül-belül akadálymentesítették, és akadálymenetes parkolót is kialakítottak.

Minden városrészben

A pályázati forrásból nemcsak az épületet újították fel, hanem az egészségügyi alapellátáshoz szükséges új eszközöket is tudtak vásárolni. A kivitelezés 2017 november végén kezdődött, 5 hónapig tartott, s az elkészült rendelőbe az orvosok május elején kezdték meg a visszaköltözést. A felújításra 44,3 millió forint támogatási összeg állt rendelkezésre, ebből eszközbeszerzésre 2,7 milliót fordítottak, ezen felül az önkormányzat 4,8 millió Ft önerőt biztosított az épület felújításához. Összesen tehát 49 millió forintot fordítottak az épület korszerűsítésére.

A felújítás lehetővé tette az épület infrastruktúrájának korszerűsítését, a munkafeltételek javítását, a környezettudatosságot, az esélyegyenlőség elvének megvalósítását, az egészségügyi alapellátáshoz való akadálymentes hozzáférést. Széles Diána alpolgármester kiemelte: az Új Főnix Terv Gondoskodó város programjában minden városrészben szeretnék a rendelőket korszerűsíteni.

A lehető legmodernebb

Erre nemcsak uniós, hanem önkormányzati forrást is felhasználnak. Az a cél, hogy a lehető legmodernebb körülmények között tudják igénybe venni a debreceniek az egészségügyi alapellátást. Jelenleg 4 helyszínen, a Pósa utca 1. szám alatt, a Füredi út 42. szám alatt, a Bajcsy-Zsilinszky utca 32. szám alatt és a Jánosi utca 14. szám alatt tart a felújítás. Tervezik továbbá a Szabó Pál utcai, az Epreskert utcai, a Darabos utcai, valamint a Sas utcai rendelő korszerűsítését európai uniós és saját forrásból. Összesen a 14 épület felújítására 1,2 milliárd forint uniós és saját forrást fordít a város.

– Emellett önerőből, a Kassai út 117. szám alatti rendelő 2017-es felújítása után, a tégláskerti rendelő korszerűsítését is szeretnénk elvégezni – ismertette az alpolgármester az átadáson.

