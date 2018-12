Megújulnak a lakótelepi közterületek

– Nagy nap ez Debrecen történetében, ugyanis elkezdődött a lakótelepi közterületek felújítása – jelentette be Barcsa Lajos alpolgármester péntek reggel a Libakertben, az Arany János téren tartott sajtótájékoztatón. Miközben a háttérben motoros fűrészek hangja hallatszott, elmondta: az öreg fákat gallyazzák, a veszélyessé váltakat kivágják, de facsemetéket is ültetnek. Új padokat, hulladékgyűjtőket, kerékpártárolókat helyeznek ki. Ezeken a területeken fejlesztik a közvilágítást, javítják a balesetveszélyessé vált lépcsőket. A közbiztonság fokozása érdekében köztéri kamerákat helyeznek el, új kondiparkokat és játszótereket alakítanak ki.

Fotó: Molnár Péter

– A cél, hogy egészségesebb, tisztább, rendezettebb, szórakoztatóbb és szebb környezettel találkozzanak a debreceni lakótelepeken élők – fogalmazott az alpolgármester.

Építkezés a Sas utcán

Barcsa Lajos szavaiból kiderült, hogy a 3 milliárd 270 millió forintba kerülő munkák a Libakert után a szomszédos Vénkertben folytatódnak. Arra a polgármesteri hivatal közbeszerzési eljárást írt ki.

Fotó: Molnár Péter

Ezután a Belváros egyes részei következnek. Sor kerül majd például a Régi Városháza hátsó szárnyának a felújítására, melynek során a Sas utca felőli részen egy úgynevezett inkubációs központot is építenek, amivel lezárják a Macis kút felől most nyitott udvart. Az oda tervezett mélygarázsra újabb közbeszerzést írtak ki. A Dósa nádor tér átépítésére már rendelkezésre állnak az engedélyes tervek – ismertette a városvezető.

Jól halad az előkészítés

Hangsúlyozta, a dobozi lakótelepi, a sestakerti és az újkerti közterületek korszerűsítésének előkészítése is jól halad, ugyancsak közbeszerzési eljárások folynak, melyek hamarosan véget érnek. A munkák nagy része így tavasszal ott is elindulhat. A Sóház lakótelep, a Tócóskerti lakótelep, a Petőfi tér, a Tócóvölgyi lakótelep, illetve a Bem tér közterületeinek modernizálásával kapcsolatban arról számolt be Barcsa Lajos, hogy a vonatkozó terveket készítik.

