Megújul az Egyetem téri menza, bővül a kínálat

– A pincétől a tetőig megújul az 1962-es épület, amelyben legutóbb mintegy 30 éve, 1989-ben volt belső rekonstrukció – tudta meg az unideb.hu Bács Zoltán kancellártól. A földszinti főzőkonyhát és a kiszolgáló helyiségeket teljesen felújítják: új padló- és oldalfalburkolatot építenek, válaszfalakat helyeznek át, épületgépészeti és villamossági munkákat végeznek. A menzát a legmodernebb konyhatechnológiai berendezésekkel szerelik fel, beépítenek többek között két Frima Vario Cooking Centert, melyek egyedülállóak Kelet-Magyarországon.

Az emeleti éttermi rész befogadóképessége mintegy 40 százalékkal nő, a jelenlegi 450-ről 650-re. Emellett az új bútorok is a 21. század menzáját jelzik majd az Egyetem téri campuson, ahol nemcsak a hallgatókat és dolgozókat, hanem a külső rendezvényeket is tudják fogadni. A kiszolgálás tempója is gyorsul majd, mivel a tálaló több irányból megközelíthető lesz és a korábbi három helyett már négy pénztárnál lehet fizetni, akár UniPassal is. A menza cukrász mintabolttal és előtéri kávézóval bővül.

A megújuló konyhát Szabó Csaba mesterszakács irányítja majd, aki 2016-ban megnyerte az Erfurti Szakácsolimpiát. A tervek szerint a megújult kínálatban az egészségtudatos fogások mellett lesz alternatíva a külföldi hallgatóknak és a speciális táplálkozási igényű vendégeknek is. A fejlesztés fontos része volt a kapacitásbővítés, így az új főzőkonyha az eddigi dupláját, 3000 adag ételt és 1200 süteményt lesz képes előállítani naponta.

A néhány hete kezdődött menzakorszerűsítés és bővítés az egyetem stratégiai alapjából, csaknem 284 millió forintból valósul meg augusztus végére. Az átmeneti időszakban a kollégiumok melletti parkolóban felállított rendhagyó alkalmi ebédlőben, az 500 négyzetméteres sátorban étkezhetnek a dolgozók és hallgatók.

