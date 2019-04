Megújul a 48-as főút teljes szakasza

Mint fogalmazott, nemcsak gyorsabb és biztonságosabb lesz a térségben élők közlekedése, hanem a gazdaság fejlődését is kedvezően befolyásolhatja majd. Hozzátette, a megye, a térség a dimenzióváltás időszakában van, és az útépítések folytatódnak Hajdú-Biharban.

A térségben élők életét alapvetően fogja megváltoztatni a felújított 48-as főút. Ezt Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára mondta az alapkőletételen. Majd azzal folytatta, hogy a kormány kiemelt feladatának tartja, hogy országszerte bővüljön, és megfelelő műszaki állapotban legyen a közúthálózat. Stratégiai cél a megyeszékhelyek, a kiemelt gazdasági körzetek gyorsforgalmi bekötése, az autópályák, autóutak elvezetése az országhatárokig. Törekednek, hogy Magyarország bármelyik pontjáról fél órán belül elérhető legyen négysávos gyorsforgalmi út.

A biztonság a legfontosabb

Pántya József, a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. útfejlesztési igazgatója ismertette a felújítás alatt lévő 48-as főút főbb technika paramétereit. Az út Debrecentől Nyírábrányig, 26,5 kilométer hosszan 11,5 tonna burkolat megerősítésen megy át, felületét 12 méteresre szélesítik, 5 kilométernyi szervizút készül el mellette. A baleseti gócpontokat is átépítik, ezzel is biztonságosabbá téve a 48-ast. A Debrecenből kivezető szakasza 2×2 forgalmi sávos lesz. Már zajlik a Vámospércs belterületén az útmegújítás, ez nyár végére befejeződik, míg a külterületi szakaszok 2021 márciusára készülnek el.

– A 48-as főút köldökzsinór a világhoz a vámospércsieknek – fogalmazott köszöntőjében Ménes Andrea, Vámospércs polgármestere. – Az útfelújítás a gazdaság felemelkedése mellet társadalmi jelentőségű is, hiszen a város 6 település természetes központja. Ami pedig a legfontosabb, Debrecent a korábbinál sokkal biztonságosabban lehet elérni.

Nyíri Béla, Nyírábrány polgármestere arról is szólt, hogy 35 évvel ezelőtt a 48-as főút még egy korszerű és biztonságos út volt. Mára azonban megérett a felújításra. – A térség országgyűlési képviselője, Tasó László – folytatta Nyírábrány első embere – lobbizott az út felújításáért, amely most már valósággá vált. A településem az országhatár előtt a főúttal párhuzamosan kap egy szervizutat, ami remélhetőleg a gazdaság számára is fontos területet jelent majd.

