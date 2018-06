Megújították falujukat, díjat kaptak

Ma a község a közelmúltban átvett Magyarországi Falumegújítási Díjával hívja fel magára a figyelmet, melyet a fenntartható falufejlesztés kiváló színvonalú megvalósításáért kapott. A község arra is büszke, hogy a Magyar Urbanisztikai Társaság által alapított különdíjak egyikét is megkapta a sikeres, nyolc éve tartó, magas színvonalú falufejlesztési tevékenységéért.

Egykor a Zichy család hatvanholdas parkjáról, a csillagvizsgálónak is helyt adó kápolnáról, majd a Liszt Ferenc tanítványaként megismert félkarú zongoraművészről, Zichy Gézáról vált ismertté a kis település. A XX. század közepén évekig a kastély tulajdonosaként itt élt Lilian Harvey filmszínésznő. A Tetétlenen született Barcsa János helytörténész nevét vette fel két éve a gyarapodó gyűjteményű tájház.

Összefogtak falujukért

Egységesen örült ezeknek az elismeréseknek a falu minden lakója, hiszen ők településünk megújítói, közösen megtanultunk átfogóan gondolkodni”

– vallja közös sikerükről a település polgármestere. Borbélyné Fülöp Hajnalka elmondta azt, hogy amikor pályázatukat értékelték, kiemelték, a pályaműben bemutatott időszak alatt a falu adottságaival, lehetőségeivel maximálisan élt, megmutatták, hogy a helyi összefogás eredményre vezetett és ez példaértékű lehet más, szintén többszörösen hátrányos helyzetű településnek.

Fotó: Péter Imre

A befektetők és vállalkozók hiányában a munkahelyek nélküli, elöregedő népességgel rendelkező község 2010-től komplex fejlesztési programot valósított meg, amely önkormányzati kezdeményezésre indult. Első lépésként több kérdőív segítségével felmérték a település akkori helyzetét. Javaslatot kérve tőlük megkérdezték a lakosokat a jövőbeni fejlesztési elképzeléseikről. Az elképzeléseik szerint az elmúlt évek során sikerült megújítaniuk, korszerűsíteni intézményeiket és biztonságossá váltak az önkormányzati feladat ellátásaik is.

Turisztikai fejlesztéseket

Mint a település polgármestere kiemelte, a lakosok érezték, hogy fontosat tehetnek a közösségükért és szükség van rájuk. Az önkormányzat átfogó és átgondolt, jól előkészített fejlesztési tevékenységének köszönhetően valamennyi programjuk pozitív irányba indult el. További céljuk az elért eredmények fenntartása, a település további töretlen fejlesztése a lakosság bevonásával és aktív közreműködésével. A megvalósított fejlesztésekre, programokra és a településen található értékekre alapozva a jövőben új területen, a turisztikai fejlesztésekben kívánnak eredményeket elérni. A falu vonzerejét növelheti az a tény, hogy létrehozták az innen elszármazottak Tetétlen-oldalát a Facebookon, hírt adva a helyi lehetőségekről, falujuk vonzerejéről.

Helyi termékek a helyi boltokban

Tetétlen vonzerejének növelése érdekében közösségfejlesztő programokkal feltárják a kulturális és egyéb helyi értékeket és erőforrásokat. Megújult a faluház és a sportöltöző, az önkormányzat lépéseket tett a lehangoló állapotba került Zichy kastély visszavásárlására. Növekedett a parkok, virágos területek mértéke, javult a foglalkoztatási és közbiztonsági helyzet. Infrastrukturális szempontból is jelentős fejlődést ért el a település. Az ügyes kezű, szorgalmas helyiek keze nyoma sokfelé fellelhető a kis faluban. Virágokkal teli ládákon faragott utcanév jelzők igazítják útba az ide érkezőt. Számos helyen kapni a homoktövis termékeket, cirokseprűt, asztalosipari, varrodai árukat is. A közétkeztetés alapanyagainak megtermelése mellett nemcsak homoktövis termesztéssel és feldolgozással, hanem struccneveléssel is foglalkoznak. 12 strucctojó biztosítja az utánpótlást.

Fotó: Péter Imre

Örömükre ismét kelendő a nagy madarak húsa, amit az is jelez, hogy a közelmúltban száz vágásérett madár húsát tudtak értékesíteni. A helyiek is megszerették a nagy madarak húsát, a minapi falunapon a helyben készített struccburger osztatlan sikert aratott.

– Péter Imre –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA