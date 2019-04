Megtudták, kinek mi a kedvence

De mi is az 1010? – Ebben az évben 1010 éves a településünk, így amit csak lehet, erre a számra fűzünk fel. Például húsvétra 1010 tojást festünk, vagy éppen most, a költészet napján, 1010 verset szavalnak el a résztvevők – válaszolta kérdésünkre csütörtök délutáni ottjártunkkor Csetneki Csaba polgármester, hozzátéve, hogy egyelőre meghatározni sem tudják, hogy hány órát vesz majd igénybe az 1010 vers előadása. Előzetes kalkulációjuk szerint minimum 25, maximum 28 órát.

A költészet napi versmaratonnak a Fehér Liliom Gondozási Központ nagyterme adott otthont. Aki verset mond, a közönség elé ül vagy áll, és így adja elő a szabadon választott versét vagy verseit. A versek számát jegyzőkönyvvezető rögzíti.

A helyi rímfaragók is

A szervezők már hónapokkal ezelőtt elkezdték a munkát, és úgy döntöttek, a verselés folyamatossága miatt egyórás blokkokat hoznak létre. Így például szerepelnek a nyugdíjasok, az óvodások, az általános iskolások, akár többször is. Ám a versfolyamnak vannak érdekességei. Például az, hogy az első verset, délután 1 órakor Tiba István, a térség országgyűlési képviselője mondta el, stílszerűen egy József Attila-verssel indította útjára a versmaratont.

Az este polgármester-találkozót hozott, hiszen a helyi és a környező falvak és városok első emberei szavalták el kedvenc költeményeiket. De a közélet helyi szereplői, önkormányzati képviselők, intézményvezetők is előadták kedvenc költeményeiket. Csetneki Csaba azt is elmondta, hogy Újszentmargitán viszonylag sok amatőr költő, rímfaragó van, és persze az 1010 versbe az ők költeményeik is belefértek. Az éjszakai szavalatfolyam megszervezése sem okozott gondot, hiszen azokra az órákra is voltak jelentkezők.

