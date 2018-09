Megtört végre a nyár uralma

Csaknem az őszi napéjegyenlőségig tartotta magát az idei igen hosszúra nyúlt nyári évszak, amely a napállás helyett a hőmérsékleti adatokat tekintve már április első dekádjában megkezdődött. A szeptember 22-ére virradóra érkezett lehűlés klimatikus szemmel egészen kivételes sorozatot zárt le: egyetemünk Debrecen melletti Agrometeorológiai Obszervatóriumának adatsorai szerint az április 9 és szeptember 22 közötti 166 napból 139 volt nyári nap, azaz érte el vagy haladta meg az aznapi csúcsérték a 25 fokot. Hőségnapból 65 jutott, ennyiszer emelkedett a napi maximumhőmérséklet legalább 30°C-ig. Az időszak középhőmérséklete meghaladta a 21°C-ot annak ellenére, hogy kiugróan magas vagy rekord közeli hőmérsékletek nem fordultak elő a térségben. Összehasonlításul a 20-21°C körüli érték egy átlagos július – mely statisztikailag a legmelegebb hónapunk – középhőmérsékletének felel meg.

Esett az eső végre

Mezőgazdasági kultúráink döntő része pozitívan reagált e ritka hosszú nyár által biztosított magas hőösszegre és a bőséges napsütésre, jó vízellátottság esetén általában átlag felett alakult a termés mennyisége és minősége. Ehhez még az elmúlt hét is hozzá tudott tenni a maga bő 4 fokos pozitív hőmérsékleti anomáliájával és a szokásosnál 10-20 százalékkal magasabb napfényes óraszámával, ám szombatra megérkezett az évszakváltást is meghozó hidegfront. Útját többfelé kísérte csapadék, területi átlagban 2-7 milliméter közé volt tehető a záporokból, zivatarokból származó eső mennyisége. Ez a csapadék súlypontjával Hajdú-Bihar megye középső és keleti vidékeit érintette, a Tisza-völgyében mértük az alacsonyabb összegeket. A front mögött érkező hideg levegő mintegy 10 fokkal vetette vissza a hőmérsékletet, az addigi 30 fok körüli maximumok után a hét végére sok helyütt a 20 fokot sem érte el a nappali felmelegedés, ráadásul vasárnap éjjeltől újabb hullámban érkezett a hideg levegő utánpótlása további lehűlést okozva.

Vízhiány továbbra is

A hétfőn virradóra lehullott további 5 milliméter körüli csapadékkal együtt már valamivel kedvezőbb talajviszonyok fogadták a talajmunkákat végző munkagépeket, illetve a nedvességgel a már elvetett repce csírázása is meg tudott indulni. Azonban még mindig döntően száraz talajállapottal kell számolni a művelt rétegben és az alatt is, térségünkben továbbra is tetemes, 150 millimétert elérő az 1 méter mélységű talajszelvény vízdeficitje. Némi vigaszt jelenthet, hogy így viszont a kukorica és a napraforgó időben és jó minőségben történő betakarítását az időjárás nem akadályozza.

– Debreceni Egyetem AKIT DTTI Agrometeorológiai és Agroökológiai Monitoring központ –

