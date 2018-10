Megtört az átok: rájátszásban a Gladiátorok

A cívisvárosi amerikaifutball-csapat története során első ízben nyert a Tigrisek ellen. A rossz széria megtörésére most nyílt a legnagyobb esély, hiszen az arany-fekete ifjak kiváló formában várták a szabolcsiakat. Az első negyedben meg is volt a jó kezdés.

A Tigers végezte el a kezdőrúgást. A malacbőr Boruzs Kevin kezében landolt a 25 yardos vonalnál. A Gladiators játékosa jó blokkokat kapva egészen az end zone-ig menetelt (6-0). Ezután gyorsan visszaszerezték a játékszert a hazaiak, de azonnal el is adták, Németi Soma átadására Panykó Patrik csapott le. A vendégek ezt a támadást nem tudták kihasználni, nem úgy a következőt a Gladiators. Németi egy remek hosszú passzal találta meg Boruzst, aki átverekedte magát a Tigers védőin, és ismét beért a végzónába, lezárva ezzel egy 65 yardos akciót. Kovács Ádám értékesítette az extrát (13-0). Ezután kétszer is tulajdonost cserélt a labda. Először a vendégeknél Hüse Csongor lopta le Németi passzát, majd a hazaiaknál Máté Sándor szerezte meg Dobránszky Joel átadását. Utóbbinak köszönhetően a negyed végén növelni tudta előnyét a Gladiators, Németi közelről futotta meg az újabb touchdownt (20-0). A második játékrészre már felébredetek a vendégek, Török Pál elkapásával szépítettek is (20-6). A Tigrisek védelme ezután egyre keményebben játszott, több hazai akciót is megfékezett, de az első félidőben nem tudott további pontokat szerezni.

A harmadik negyedben ismét parádéztak a védők, de a Tigrisek speciális egysége és támadósora is egyre veszélyesebben játszott. Ez az utolsó játékrészben eredményezett újabb pontokat, miután a Nyíregyháza kihasznált egy hazai hibát. Dobránszky Joel egy yardról egy labdabirtoklásnyira hozta fel csapatát (20-12). Ráadásul a Tigers védelme adott egy lehetőséget az egyenlítésre Asztalos Péter interceptionjével. Itt viszont a Gladiators defense került a középpontba, amely folyamatos nyomás alatt tartotta a vendégek irányítóját. Végül Szabó Bálintnak egy sack is összejött. Miután negyedikre nem sikerült first downt elérniük a Tigriseknek, így jöhettek a hazaiak, akik el is dönthették volna a meccset, ha Kovács Ádám belövi a mezőnygól-kísérletet. Maradt izgalom az utolsó percekre, de Máté Sándor egy újabb sackkel gondoskodott arról, hogy eldőljön a találkozó. A végén még visszakerült a Gladiátorokhoz a labda, de Németi letérdelte a maradék időt, és ezzel 20-12-re nyert a cívisvárosi alakulat. Történetük során pedig először nyertek a Nyíregyháza Tigers ellen, ami rájátszást ért az U19-es bajnokságban.

„Remekül kezdtünk a találkozón, de rögtön az első negyedben kiesett kettő az öt falemberünk közül” – mondta Szűcs Botond vezetőedző. – „Ennek az eredménye az volt, hogy elkapókat és linebackereket kellett guardba betenni. Ezért a futójátékunkat fel kellett adni, mivel ezek a játékosok nem ismerték a sémáinkat. Szerintem így is nagyon robbanékony támadósorunk van. A védelem pedig új sémában játszott, és fejben is nagyon jók voltak a meccsen. Csak egy nagyobb hibát engedtek, de a futásokat jól lekapcsolták. A védelemmel nagyon elégedett vagyok. Örülök annak, hogy bent vagyunk a rájátszásban, de még két összecsapást meg kell nyernünk, ha a döntőig akarunk jutni.”

A Gladiators legközelebb a jobb kiemelésért játszik. A következő ellenfele a Budapest Cowbells lesz idegenben, november 4-én.

– Debrecen Gladiators –

Gladiators-Nyíregyháza Tigers 20-12 (20-0, 0-6, 0-0, 0-6)

Pontszerzők: Boruzs Kevin 2 TD, Németi Soma 1 TD, Kovács Ádám 2 XP, illetve Török Pál, Dobránszky Joel 1-1 TD.

