Megtörhet a Veszprém egyeduralma?

Várhatóan ismét telt ház előtt csaphat össze az a négy férfi kézilabdacsapat a Főnix Csarnokban, amelyik bejutott a négyes döntőbe. Ismét Debrecen adhat otthont a Final Four küzdelmeinek; nemrégiben a hölgyek küzdöttek meg az MK-elsőségért a cívisvárosi arénában, most pedig az urakon lesz a sor.

A sorsolás értelmében a szombati elődöntőkben 13 órától a Dabas a címvédő Veszprémmel, míg 15.15-től a Szeged a Balatonfüred gárdájával mérkőzik meg a továbbjutásért. A bronzmeccset vasárnap 13.30-tól rendezik, a finálé pedig délután négykor veszi kezdetét. A kétnapos eseményre online lehet a belépőket megváltani.

Minden résztvevő együttes első osztályú: a szegediek 43 ponttal vezetik a tabellát, a veszprémiek 36 egységgel a másodikok. A Füred az ötödik, míg a Dabas a hetedik a pontvadászatban jelenleg.

Az MK ötödik fordulójában dőlt el, kik lehetnek ott a végjátékban is. Bodó Richárdék a Mezőkövesdet búcsúztatták 36–24-es sikerükkel. Tomori Győző tanítványai a Ferencvárost ütötték el a folytatástól, miután 26–23-ra tudtak nyerni. A Tatabánya Lékai Mátéékkal került össze, és 30–21-es vereséget szenvedett. A Füred útja pedig a Budakalászon át vezetett a négyes döntőbe (33–23).

Lesz trónfosztás?

Tavaly, szintén Debrecenben, a Tisza-partiak simán, 37–17-re verték a Csurgót, a Veszprém pedig a Balatonfüredet 38–22-re az elődöntőben. A bronzérem végül Csoknyai István alakulatáé lett, az aranyérmet pedig ismét a Veszprém hódította el.

Az esélyek alapján ezúttal is a harmadik hely nézhet ki a füredieknek, s ezzel edzőjük is egyetért. – Nagyon boldogok vagyunk, hogy történetünkben ötödször is bejutottunk a Magyar Kupa legjobb négy csapata közé. A tavalyi évhez hasonlóan fiatal együttesünknek óriási élmény a tornán való részvétel, hiszen kiváló riválisokkal szerepelhetünk együtt a négyes döntőben. Papírforma alapján számunkra a bronzérem elérése lehet a cél, amit valószínűleg a Dabas csapata ellen kell megszereznünk. Remélem, hogy minél több szurkolónk elkíséri csapatunkat, és egy színvonalas hétvége zárásaként elérjük kitűzött célunkat és harmadik helyezettként térünk haza Debrecenből – olvasható Csoknyai nyilatkozata a dbsportcentrum.hu oldalon.

A fináléban minden bizonnyal, a már hagyományosnak tekinthető Veszprém–Szeged párharcot láthatja a Főnix közönsége. A szegedi szimpatizánsok amondók, a sok elveszített aranycsata után most megtörhet a jég, és végre Balogh Zsolték emelhetik magasba a kupát. Ehhez persze a 27-szeres Magyar Kupa-győztes Veszprémnek is lesz egy-két szava. Egy biztos, a bajnokságban idén mindkétszer a Tisza-partiak tudtak győzni Nagy Lászlóék ellen.

SZADÓ

