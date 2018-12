Megtalálta a szállását a szent család

Az idén már tizenötödik alkalommal megtartott, Szállást keres a szent család című hagyományőrző esemény szereplői az egyházközség önkéntes tagjai. A látványos, több száz ember részvételével zajlott élő betlehem a görögkatolikus székesegyház kertjéből indult és oda is érkezett vissza. A menet élén József haladt, vezetve a szamarat, amelyen Mária ült, mögöttük pedig a hívek. Ebben az évben is két helyen álltak meg, szállást kérve, ezt azonban – követve a történetet – nem kaptak, viszont a háziak süteményekkel és teával vendégelték meg a menet tagjait. A székesegyház kertjébe visszaérve találta meg szállását Mária és József, majd a körmenetben is részt vett betlehemezők itt adták elő a szent család történetét.

Ezzel azonban nem ért véget a délutáni esemény. Az idősebbek bemutatták a kecskézést, egy nagyon régi, ma már ritkán látható karácsonyi népszokást. A gyerekeket állatsimogató is várta, sőt a szamárháton való közlekedést is kipróbálhatták a bátrabbak.

