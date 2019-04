Megszüntetik a balesetveszélyt Debrecenben

25 közterületi lépcsőt újítanak fel három lakótelepen nyár végéig. Már megkezdték a munkát az elsőnél, a Cívis utca 2. szám mellett, ahol csütörtökön reggel sajtótájékoztatón számoltak be önkormányzati képviselők a programról.

– Decemberben már megújult a Jerikó utcán hat lépcső, a második ütemben az Újkert, Vénkert és Tócóskert közterületein korszerűsítjük a legrosszabb állapotban lévő 25 lépcsőt. Azért itt, a Cívis utca 2-nél kezdtünk, mert ez az egyik legforgalmasabb – mondta Fodor Levente, a debreceni önkormányzat Fidesz-KDNP frakciójának helyettes vezetője. Az Új Főnix Tervben összesen 6 milliárd forint van előirányozva a lakótelepek közterületeinek megújítására, parkosításra, játszóterek és parkolók korszerűsítésére. Ezen belül idén 50 millió forintot költ a város a lépcsők felújítására – hangzott el.

– Az Újkerti lakótelep a hetvenes években épült, köztéri lépcsői is ennyi idősek – emlékeztetett Korbeák György, a városrész önkormányzati képviselője. – Nemcsak esztétikai szempontból hasznos a lépcsők megújítása, de fontos, hogy balesetveszélyes állapotukat is megszüntetjük, ezzel segítve elsősorban az idősek és kisgyerekes családok biztonságos közlekedését. A munka várhatóan augusztus végén, szeptember elején fejeződik be.

A munkálatok várhatóan augusztus végéig fognak tartani ütemezett munkavégzéssel a következő helyszíneken:

• a Cívis utca 2. sz. mellett,

• a Derék utca 142. sz. mellett,

• a Derék utca 102. sz. mellett,

• István út 89. sz. mellett,

• Margit téren,

• Vincellér utca 4. sz. mögött,

• Kishegyesi út 42. sz. mellett,

• István út 55. sz. mögött,

• Kishegyesi út 50. sz. mellett,

• István út 41. sz. mellett,

• István út 27/F sz. mellett,

• István út 27/F sz. mögött,

• Lehel utcai rámpa mellett,

• Cívis utca 16. sz. mellett,

• Borbíró tér 4. sz. mellett,

• Cívis utca 2.-4. sz. között,

• Cívis utca 6. -8. sz. között,

• Cívis utca 10. -12. sz. között,

• Cívis utca 14. -16. sz. között,

• Jerikó utca 28. -30. sz. között,

• Görgey utca 12.-14. szám között,

• Görgey utca 14. -16. sz. között,

• Görgey utca 16. -18. sz. között,

• Görgey utca 18. -20. sz. között

• Dózsa György utca 6. sz.

