Megszűnhet az elhúzódó pereskedés

Gátat vetnek a parttalan eljárásnak

Habár a jelenleg érvényes polgári perrendtartás a rendszerváltás óta több mint 100 módosításon esett át, korszerűtlenségét jól mutatja, hogy 1952-ben fogadták el, egyszerű jogviták rendezéséhez, amiket alapvetően a szóbeliség jellemzett – mondta dr. Kahler Ilona, a Debreceni Törvényszék elnöke keddi sajtótájékoztatóján, ahol bemutatta a 2018. január 1-jén hatályba lépő Polgári Perrendtartás és Közigazgatási Perrendtartás (ppkp) ügyfeleket érintő legfontosabb változásait.

Jól előkészítve

Az új perrendet a január 1. után induló polgári és munkaügyi perekben kell alkalmazni, legfőbb célja, hogy az eljárások jóval rövidebb idő alatt fejeződjenek be. A törvényszék elnöke koncentráltnak mondta a jövőbeni pervitelt, aminek lényege, hogy megszünteti a felek szinte korlátlan lehetőségét az újabb és újabb keresetek, bizonyítékok benyújtására; a bírónak eddig nem volt eszköze ennek megakadályozására, s az eljárás „amőbaszerűen elfolyhatott” – magyarázta Kahler Ilona. Megjegyezte azt is, hogy a Debreceni Törvényszék e tekintetben most nem áll rosszul, a polgári perek mindössze két százaléka húzódik két évnél régebben.

– A legfontosabb változás a polgári perek osztott szerkezete lesz: az első szakaszban a peres felek benyújtják valamennyi, a maguk állítását alátámasztó tényt, bizonyítékot, megjelölik a tanúikat. A második szakaszban ezek alapján lefolytatja a bizonyítási eljárást a bíróság – részletezte az elnök. Emellett bizonyos formai megkötések is a gördülékenységet segítik: példaként Kahler Ilona felidézte, hogy egy ügyben, ahol az egyik fél ragaszkodott egy külföldi tanú meghallgatásához, a bíróságnak hónapjai mentek rá, hogy a tanút felkutassa, a jövőben ezt a peres félnek kell megtennie.

Egy jól előkészített tárgyalást akár egyetlen nap alatt le is zárhat a bíróság!”

© Fotó: Molnár Péter

Válás két részben

Számos további változás is életbe lép: így ha a tárgyaláson senki sem jelenik meg, a bíróság megszünteti az eljárást, ha pedig csak az egyik fél marad távol, akkor úgy kell venni, hogy nem vitatja a másik fél által elmondottakat. Az elsőfokon törvényszéki hatáskörbe tartozó pereknél minden ügyben kötelező lesz a jogi képviselet, máshol pedig, ahol jogi képviselő nélkül járhatnak el a felek, megkönnyítik a dolgukat, például a dokumentumokat elektronikusan letölthető formanyomtatványon terjeszthetik elő. A bizonyítás során lehetőség lesz magánszakértő véleményét felhasználni. A válóperek során külön eljárásban bontják fel a házasságot és egy másikban a vagyonközösséget (az első viszonylag gyorsan lezárható, s így kevesebb problémát okoz, ha a második elhúzódik).

Kiszámíthatóbb permenet

A fellebbezési eljárás új szabályainak célja az, hogy másodfokon a per lehetőleg végleg befejeződjön, hatályon kívül csak rendkívüli esetben helyezhető az elsőfokú ítélet.

Bővül a Kúria felülvizsgálatából kizárt ügyek köre: vagyonjogi per például 5 millió forint alatti perértékben nem mehet a Kúria elé (most 3 millió forint a határ). Bevezetik a társult pereket, eszerint egy többeket érintő ügyben (jellemzően káreseménynél) a felek társulási szerződést kötnek és elegendő, ha csak egyvalaki képviseli mindannyiukat a per során. Tárgyalóteremben kép-, és hangfelvételt csak a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság által regisztrált médiaszolgáltató készíthet.

– Az új perrend a felek jogai mellett kötelességeikre is nagyobb hangsúlyt fektet, valamennyi szereplő érdekét szolgálja és egy kiszámítható, feszes permenetet alapoz meg – összegezte a törvényszék elnöke.

A jog Európája

A sajtótájékoztató időpontja az október 25-ei, Polgári Igazságszolgáltatás Európai Napjához igazodott. E napot 2003 óta rendezik meg, célja, hogy az európai polgárok átlássák, megismerjék a polgári bíróságok működését, valamint az eu-s jogrendszert is.

HBN-SzT

