Megszorongatták a lokis lányok a Fradit

Utoljára indult csatába Tone Tiselj vezetésével a DVSC-TVP, ugyanis ahogy arról már korábban beszámoltunk, csütörtökön közös megegyezéssel szerződést bontott a Loki és a szlovén szakember. Mint ismert, már utódja is megvan, hétfőtől Vida Gergő veszi át az irányítást.

A vezetőedző és tanítványai is nyilván szép búcsúban reménykedtek, a feladat azonban nem volt egyszerű, hiszen az eddig hibátlan, listavezető Fradi otthonába látogattak a kilencedik helyen álló lokisták szombaton este, a női kézilabda NB I. 10. fordulójában. A hajdúságiak oroszlánként küzdöttek, és meg tudták szorongatni az ősi riválist, 28–24-re nyertek a pestiek.

A Debrecenbe decemberben visszatérő Jelena Deszpotovics szerezte meg a vezetést a vendégeknek, a másik oldalon Háfra Noémi egyenlített, majd lőtte előnybe övéit. Keményen védekeztek a

fővárosiak, akik támadásban is határozottak voltak, 8–3-ra mentek a hazaiak a játékrész felénél.

Egyértelműen a zöld-fehérek akarata érvényesült, a DVSC nem igazán tudta felvenni a ritmust, Tiselj mester időkéréssel próbálta felrázni tanítványait. Ez valamelyest sikerült is, Deszpotovics duplájával, majd Sirián találatával a 19. percben 9–6-ot mutatott az eredményjelző. Egyre több technikai hiba csúszott be mindkét csapat játékába, de ez sokkal inkább a Lokinak kedvezett, 10–8 volt az állás, mikor a 24. minutumban Elek Gábor is kikérte az idejét. Noha az első félidőben már hat gól is volt a Loki hátránya, de a szünetben 12–10-re vezetett csak a Ferencváros.

Nem adták fel

Feltüzelve vágtak bele a folytatásba a piros-fehérek, Lotte Grigel majd Deszpotovics is villant, így egálra hozta a meccset a DVSC, 12–12. Sőt, a vezetést is átvették a hajdú-bihariak, Grigel jelentkezett be ismét, majd Csáki büntetőből volt eredményes, 12–14! Nagyon elkapták a fonalat a cívisvárosiak, a pestiek pedig mintha szétestek volna, a 38. percben 17–13-as fórban volt a Debrecen. Kapaszkodott a Fradi, olyannyira, hogy a 43. minutumra fordult a kocka, 19–17, oda.

Innentől kezdve már nem engedte ki a vezetést a kezéből az Elek-gárda, a Lokiban pedig, mely továbbra is becsülettel küzdött, egyre több lehetőséghez jutott két ifjú reménység, Román Dorina és Pénzes Laura. A vége 28–24 lett, a DVSC vállalható vereséget szenvedett az esélyesebb FTC ellen. És egy korszak lezárult.

K&H női kézilabda liga, 10. forduló

FTC-Rail Cargo Hungaria – DVSC-TVP 28-24 (12-10)

Helyszín: Elek Gyula Aréna, 1200 néző

Játékvezető: Herczeg Péter és Südi Péter

