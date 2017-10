Megszorongatná az ászokat a DVSE

Kedden este 19 órától újra vízbe csobban a DVSE: a férfi vízilabda OB I. harmadik fordulójában a Bajnokok Ligája-győztes, magyar bajnok Szolnok otthonában vizitálnak Komlósi Péter tanítványai.

Nem mondható, hogy jól sikerült volna a szezon első két meccse a debreceniek számára, hiszen a nyitányon 12–8-ra kikaptak a BVSC-Zuglótól, míg múlt szombaton a Vasas vendégeként szenvedtek 7–6-os vereséget. A klasszis pólósokat felvonultató szolnokiak ellenben két magabiztos sikerrel kezdtek, az újonc Szombathely ellen 23–3-ra, míg az UVSE gárdájával szemben 17–6-ra győztek.

– Három negyeden át jól játszottunk, remekül működött a védekezésünk, viszonylag kevés gólon tudtuk tartani ellenfelünket, viszont a támadásainkban nem volt akkora átütőerő.

Vasárnap részletesen kielemeztük azt a derbit, bízunk benne, tanulunk belőle, és nem követünk el többször olyan hibákat, melyek a győzelmünkbe kerülhetnek”

– mondta el a Naplónak a Vasas elleni találkozóval kapcsolatban Smitula Gergő, a DVSE játékosa, aki tisztában van vele, hogy a Szolnok más kategóriát képvisel, mint ők.

Több van bennük

– A Tisza-parti csapat nem a mi súlycsoportunk, ettől függetlenül úgy készülünk, hogy szeretnénk odatenni magunkat és megnehezíteni riválisunk dolgát. A jó védekezésre ezúttal is szükség lesz, hiszen Cseh Sándor tanítványai szórják a gólokat. Nekünk mindent meg kell majd tenni, hogy lassítsuk a játékukat, nem szabad engedni, hogy elkerülhető találatokat kapjunk. Számunkra is csalódás az eddigi szereplésünk, annál is inkább, mert igazán jó kis társaság jött össze most Debrecenben, mely ennél többre hivatott, ezt már a Szolnok ellen is bizonyítani akarjuk – fogalmazott Smitula.

HBN

