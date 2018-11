Megszorongatná a Miskolcot a DVSE

Hat napon belül harmadjára mérkőzik meg a DVSE és a Miskolc: a két csapat pénteken és szombaton a Magyar Kupa negyeddöntőjében csapott össze, szerdán pedig bajnokit játszanak a felek. Történt ugyanis, hogy a férfi vízilabda OB I. ötödik fordulójában esedékes egymás elleni találkozót el kellett halasztani, mivel a debrecenieknél szinte az összes játékos lebetegedett. A pótlásra a szerdai napot jelölték ki, 19.30-tól látogatnak a Debreceni Sportuszodába Sike József tanítványai.

A kupában előbb 12–5-re, majd 14–5-re kaptak ki a cívisvárosiak. Macsi Patrik, a DVSE pólósa lapunknak elmondta, ezúttal sokkal szorosabb derbit szeretnének vívni borsodi riválisukkal.

Több van bennük

– Tanulva az előző két mérkőzésből, úgy kell majd medencébe ugranunk, hogy ne kövessük el azokat a hibákat, amelyeket korábban. Azzal tisztában kell lenni, hogy a miskolciak játékosállománya jóval erősebb, mint a miénk, ezzel együtt azért akkora különbség nincs a két csapat között, mint ahogy a kupameccsek eredménye alapján tűnik. Mi a csapatjátékunkban bízhatunk, be akarjuk bizonyítani, hogy több van bennünk. Nyilván a betegség is sokat kivett a társaságból, illetve a sűrű program is megterhelő, de nem akarunk kifogásokat keresni, mindent bele kell majd adnunk.

Természetesen kicsit csalódottak vagyunk, hogy nem jutottunk be a Magyar Kupában a legjobb négy közé, de már önmagában az is szép eredmény volt, hogy a csoportból továbbmentünk, ebből is erőt meríthetünk”

– fogalmazott Macsi Patrik.

A DVSE eddigi négy összecsapásából hármat megnyert, egyszer pedig alulmaradt, a miskolciak idáig hibátlan mérleggel állnak a tabellán.

Érdekesség, hogy Patrik 18 éves öccse, Martin is már bontogatja a szárnyait az OB I-ben. Az idősebb testvér ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott, örülnek, hogy egy csapatban játszhatnak, ez nagy álmuk volt, és bíznak benne, hogy ez sokáig így marad.

HBN

