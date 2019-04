Megszorítani sem tudták Tóth Kristófot, korosztályos magyar bajnok a debreceni sportoló

A még csak 15 éves cívisvárosi tehetség szettveszteség nélkül hódította el az az U19-es korcsoport egyéni aranyérmét, áll a beszámolóban. A debreceni fiatalember már a legjobb 32 között nagyon ,,bekezdett, hiszen két, egyaránt 21-4-es játszmában verte Sebestyén Ledőt, majd a folytatásban Fazekas Bence sem tudta megnehezíteni a dolgát (21-5, 21-16). A negyeddöntőben a második kiemelt Spiesz Mátyás ellen is brillírozott (21-10, 21-8). A legjobb négy között a harmadikként rangsorolt Kollár Tamás várt rá, akit szintén magabiztos fölénnyel vert meg (21-9, 21-11).

Kristóf a döntőben is folytatta elképesztő sorozatát, annak ellenére, hogy az első helyen kiemelt, pécsi Nagy Sebestyén várt rá a fináléban. A DSC-SI kiválósága a sima 21-13-as első szett után a másodikat is behúzta (21-16), és teljesen megérdemelten szerezte meg az aranyérmet.

Az április 27-28-án már az U17-es ob-n érdekelt Tóth Kristóf elmondta: „Sikeres felkészülés után izgalommal vártam ezt a versenyt, mert jó formában éreztem magam, teher nem volt rajtam, így csak a játékra kellett koncentrálnom. Azt tudni kell, hogy még csak 1-2 hónapja álltam vissza a rendes edzésmunkába, előtte gőzerővel készültem a felvételire. De most nagyon boldog vagyok, mert amellett, hogy sikerült megnyernem az ob-t egy korosztállyal feljebb, épp ma tudtam meg, hogy felvettek a Fazekas Mihály Gimnáziumba. De nincs megállás, ezt a jó formát át kell menteni erre a hétvégére is, ahol a saját korosztályomban is a legjobbat szeretném kihozni magamból. Ezután még két nemzetközi verseny vár rám, Ausztriában és Horvátországban, majd ballagás az osztályommal. Aztán június végétől több mint egy hónapot tölthetek Kínában, amit már nagyon várok.”

Az U19-es ob-n szintén dobogóra állhatott Szoták Kitti, aki az elődöntőben szenvedett vereséget a későbbi győztes Sándorházi Vivientől, így bronzéremmel térhetett haza. Az U13-as ob után is volt okunk az örömre, hiszen több bravúros sikert aratott a harmadik helyen záró Csernyánszki Balázs, aki a legnagyobb favorit Boros Vincét is legyőzte.

