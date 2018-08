Megszentelték a kenyeret Nagymacson

Ebben az évben sem maradhatott el Nagymacson a nyár végi szabadtéri rendezvény, a IV. Nagymacsi Kenyérünnepre a falu apraja nagyja ellátogatott szombaton. A találkozó az államalapítás és az új kenyér augusztus 20-i nemzeti ünnepéhez is kapcsolódik, de mivel a települést mezőgazdasági szántóföldek veszik körül, így nem meglepő, hogy számukra a kenyér még inkább áldás. Pető Ibolya művelődésszervező elmondta, hogy a helybéliek közül többen búzát, kukoricát és napraforgót termelnek, valamint a környékbeliek is, így a kenyérnek nagy hagyománya van a településen. – A kenyérsütő asszonyok már kora reggel gyúrták a kenyérnek való tésztát, valamint felfűtötték a kemencét. A sütögetés közben focikupa zajlott, ahol az ifjak megmutathatták, hogy miként is tudnak labdába rúgni, de természetesen az egész napos rendezvénynek a csúcsa az, amikor a kenyeret megszentelik. Hagyományos módon Nagymacs Kenyerét Ráczné Veres Sára helyi református lelkész ünnepélyes keretek között szentelte meg a kenyeret.

Fotó: Matey István

Kovászos kenyér

A rendezvényt kézműves foglalkozások, különböző női és férfi erőpróbák és természetesen a színi előadások és néptáncbemutatók színesítették. Este sem a megszokott némaság lesz a középpontban, hiszen zenés-táncos mulatság töri meg a csendet. A klubtagok közül Halász Istvánné elárulta nekünk, hogy számára a kenyér a mindenség, szinte minden ételhez fogyaszt egy szeletet a cipóból. Imádja gyümölcsök mellé falatozni, emellett a levesek közül is csak a húsleves mellé nem eszik kenyeret. – Mondhatni nagyon kenyeres vagyok, de a hagyományos, házi kenyér az igazi, amit valamikor régen még mi sütöttünk a kemencébe. Amondó vagyok, hogy azok voltak az valódi kovászos kenyerek – mondta Halász Istvánné.

