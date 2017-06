Megszemlélték az üde határt Hajdúszoboszlónál

A klímás autóbusz fedélzetéről nézve talán a valóságosnál is üdébbnek látja az ember a hajdúszoboszlói határt, de ez a kedvező benyomásunk a leszállás után is megmaradt. A város 22 ezer 500 hektár mezőgazdasági területéből 15 ezer hektár a szántó, 4 ezer 600 hektár a gyep, van 500 hektár halastó és néhol gyümölcsösöket is találhatunk. Hajdúszoboszlón 1800 őstermelő gazdálkodik. Elhangzott, hogy évről évre egyre kevesebb fajta növényt vetnek a gazdák. A domináns kultúra a kukorica, ugyanakkor az őszi búza vetésterülete visszaszorulóban van.

Öntözni pedig kell

Szabó János, a Kösely Zrt. vezérigazgatója azzal kezdte a „tárlatvezetését”, hogy a 800 hektáros, bérelt földeken kialakított öntözőtelep a legnagyobb kincse a társaságuknak.

Fájó pontunk, hogy a „Földet a gazdáknak!” program keretében az árveréseken magánszemélyek megvásárolták a telepet; ez volt a legdrágább föld az országban, hektáranként 5-6 millió forintnál koppant a kalapács. Amit persze normális parasztember nem tud kigazdálkodni, ha nincs más jövedelme.”

– Több milliárdos beruházásokkal fejlesztettük a telepet, és a pályázók is tudták, hogy a Kösely Zrt.-nek 15 évig bérleti joga van erre a területre. Amiből persze máris cirkusz van, hiszen a földbérleti díjat már nem az államnak, hanem az új tulajdonosnak kell megfizetni. A tizedik bírósági tárgyaláson túl vagyunk, és elég reménytelennek tűnik, hogy egyezség legyen – mondta, hozzátéve, hogy a cégük 3200 hektár integrált területen gazdálkodik, 170 főnek ad közvetlenül munkát, 1200 tehenük van, ugyanennyi szaporulattal, és több mint 300 főt integrálnak. Mint fogalmazott, az eső mindenre áldás, hiszen az öntözés szerepe egyre inkább felértékelődik. A 4-es főút elkerülő szakaszán egyéni gazdák kukorica-, búza- és napraforgótáblái mellett vitt az utunk. Igaz, hogy a talajhibák, vagy az agronómiai problémák a szokottnál is jobban megmutatkoznak idén, de összességében igencsak biztató képet mutat a szoboszlói határ.

