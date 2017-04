Mégsem kell több százezer forintos engedélyt kérni a háztartási célú kutakra

Hatályon kívül helyezik azokat a rendeleteket, amelyek szerint fennmaradási engedélyt kellene kérni a háztartási célú kutakra – jelentette be Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter. A kormány döntése szerint a 2016. január 1-jén hatályos állapotot kell visszaállítani. Egy tavaly megjelent rendelet értelmében a háztartási célú kutak fennmaradásához engedélyt kellett kérni az illetékes jegyzőtől. Az eljárás egyrészt 3000 forintos illeték befizetésével járt, másrészt pedig műszaki véleményt kellett kérni, amelynek költsége több százezer – akár 700 ezer – forintra is rúgott. Mindez aránytalan terhet jelentett azok számára, akik évtizedek óta használják a fúrt kutakat, és a bejelentési kötelezettségeknek annak idején eleget tettek.

Itatásra is…

Sok helyen a háztartási célú kutakat nemcsak öntözésre, és a jószágok itatására használják, de az emberi fogyasztásra szánt ivóvizet is onnan nyerik. Egyebek mellett a Szeged környéki homokháti tanyákon is ez a jellemző, ezért ennek a térségnek az országgyűlési képviselője, B. Nagy László kereste fel a problémával Orbán Viktor miniszterelnököt. Akinél az eljárást már lefolytatták, az a pénzét visszakapja. 2016. június 15-én lépett életbe az a kormányrendelet, amelynek értelmében kötelező vált azoknak a fúrt kutaknak a hivatalos bejelentése és laboratóriumi vizsgálata, amelyek vizét meg is isszák. Addig a kötelező vizsgálati paraméterek csak a hálózati ivóvízre vonatkoztak. A rendelet kimondta, hogy a víz akkor felel meg az ivóvíz-minőségnek, ha nem tartalmaz olyan mennyiségben vagy koncentrációban mikroorganizmust, parazitát, kémiai vagy fizikai anyagot, amely az emberi egészségre veszélyt jelenthet. Tavaly nyáron született meg az a törvénymódosítás, amely szerint 2018 végéig bírságmentesen lehet engedélyeztetni a 2016. június 4. előtt illegálisan kialakított kutakat.

