Mégsem fejezi be Toby, új lendületet kapott

Eddig nem éppen úgy alakult a debreceni ökölvívó, Török Ferenc „Toby” profi karrierje, ahogyan azt szerette volna. A bokszolónak sorra maradtak el az összecsapásai a Felix Promotion kötelékében eltöltött időszaka alatt, illetve ha ki is állt, akkor sem azt tudta hozni, amit remélt.

Éppen ezért már a visszavonulást fontolgatta, mikor új klubra „lelt”, immár a Totó Boksz Promotion Kft.-nél bunyózik.

– Úgy érzem, most újra magamra találhatok, jó helyre kerültem. Rengeteg inspirációt jelent számomra a csapattársam, Tóth László, aki a barátom és egyben példaképem is. Abban állapodtunk meg az egyesülettel, hogy Magyarországon hetente lesznek meccseim, illetve külföldi fellépésekre is számíthatok. Két hete szerdán, Pesten már ringbe is léptem, Kőnig Tamást technikai K.O.-val intéztem el. A mérlegem most úgy áll, hogy a hat vereség mellett négy győzelem van, a terv az, hogy előbb pozitívba hozzuk ezt az adatot, aztán jöhetnek a hazánkon kívüli megmérettetések is. Debrecenben edzek, jelenleg Szalai Antallal készülök. A hét közepén ismét szorítóba szállok, és bízok a sikerben – mondta el Toby, aki jelenleg 78 kg-ban versenyez, de le akar menni a 76-osok közé.

HBN

