Megragadnák az utolsó szalmaszálat az újfaluiak

Ha most nem nyernek, a Győr a bajnok, ha legyőzik a címvédőt, marad sanszuk az aranyra – leegyszerűsítve erről szól az MVFC-Berettyóújfalu pénteki meccse.

A férfi futsal NB I. 2017/18-as bajnoki idényének kiírása értelmében a bajnoki címért folytatott küzdelem a két döntős között addig megy, amíg az egyik fél meg nem szerzi harmadik sikerét is. A Mezei-Vill és a Rába ETO jutott be a fináléba, az állás jelenleg 2–0 a győriek javára. Az első összecsapást 3–0-ra nyerték Javi Rodriguez tanítványai, akik a második találkozón is diadalmaskodni tudtak. Hétfőn egy végletekig kiélezett derbin a hosszabbítás során se jutottak dűlőre a csapatok, így jött a hirtelen halál, vagyis a büntetőpárbaj, melyben az ETO bizonyult jobbnak, 6–5.

Ezúttal, pénteken 18 órától ismét a Pálfi István Rendezvénycsarnokban feszülnek egymásnak az egyletek. Óriási a nyomás az újfaluiakon, hiszen nincs több esélyük, ha most nem nyernek, meg kell elégedniük a második hellyel. A sorsdöntő találkozót az M4 Sport élőben adja.

Nem adták fel!

Lapunknak nyilatkozva az MVFC rutinos futsalosa, Trencsényi János elmondta, megpróbálják megragadni az utolsó szalmaszálat. – Még most is azt mondom, hogy van esély. Nyilván 2–0-s állásról nehéz visszajönni, de közel sem lehetetlen. Főként az első mérkőzést sajnálom, az nyerhető lett volna, ők úgymond csak a túlélésért küzdöttek, lesz ami lesz alapon álltak hozzá a derbihez. Egyik klasszisuk, Alex hiányzott tőlük, kicsit élesebbnek kellett volna lennünk, és akkor mi kerülünk előnybe. A második összecsapáson mindent megtettünk, végül büntetőkkel kaptunk ki, akkor kevésnek bizonyult, amit mutattunk. Tudjuk, nem szabad botlanunk, mert akkor vége. Nem adtuk fel, ugyanúgy készülünk az újabb csatára – fogalmazott Trenyó, aki szerint az is döntő lehet, ki mennyire tudta kipihenni magát.

– Sokat kivett belőlünk a hétfői meccs, utaztunk is, illetve hosszúra nyúlt maga a találkozó is. Próbáltunk regenerálódni, azt hiszem, ezt többé-kevésbé sikerült is. A győriekre is kíváncsi vagyok, azért bennünk is jó néhány mérkőzés van már. Náluk Gerard nem játszhat majd, hozzánk viszont visszatér Gál István, aki rutinjával nagy hasznunkra lehet. Ha olyan felfogásban játszunk, mint hétfőn, lehet keresnivalónk. Játékban nem vagyunk rosszabbak az ETO-nál, figyelnünk kell, hogy ne kerüljenek előnybe, mert ha vezetéshez jutnak, nehéz őket feltörni. Játékosaik komoly nemzetközi tapasztalattal bírnak, egészen más kategóriát képviselnek, mint a többi magyar csapat, nem véletlen jutottak be az UEFA Futsal Cup négyes döntőjébe. Nem lefutott a párharc, mindent megteszünk azért, hogy életben tartsuk a reményt! – jelentette ki az újfaluiak klasszisa.

