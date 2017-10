Megoldódott a szállítás, könnyebb a tárolás a nyíracsádi üzemben

A Start munkaprogram mezőgazdasági alprojektje sikeres működésének köszönhetően évről évre színesebb és szélesebb a nyírségi település önkormányzati telkein megtermelt zöldségek és gyümölcsök palettája. Nagy könnyebbséget jelent a területen dolgozó közfoglalkoztatottak számára az önkormányzat által nemrégiben szállítási célra vásárolt kisteherautó. Tavasszal a talaj előkészítési munkákhoz használt kisgépek és szerszámok kiszállítása, később a megtermelt zöldségfélék el-és beszállítása okozott sok gondot. A megvásárolt és birtokba vett kisteherautó megoldotta ezt a problémát, sokkal könnyebbé, így hatékonyabbá is tette a mezőgazdasági programban dolgozók munkáját.

Ezentúl kamrában is

A megtermelt javak feldolgozása, a hasznosítása és az értékesítése folyamatos ugyan, de még így is marad tartalék bőven. Az utóbbi időben már bizony okozott gondot a raktározása, hisz a hűtőládák kevésnek bizonyultak. Ezért fogadta örömmel az önkormányzat a Belügyminisztérium által kiírt pályázatot, melyet éppen a Start munkaprogram keretében megtermelt javak tárolására írtak ki. A pályázati támogatásból egy hűtőkamrát építettek ki a Rákóczi utcai savanyító üzemben. A kamra, amely természetesen minden szükséges működési engedéllyel rendelkezik, nagyon nagy segítség az egyre nagyobb mennyiségben termelt zöldségfélék raktározásában. Nagyon fontos szempont továbbá, hogy így télen is sokkal több friss, hazai termés kerülhet az óvoda konyhájára, így a gyerekek tányérjára is.

HBN–KZE

