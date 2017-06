Megnyílt a Science on Stage Debrecenben

A négynapos eseményen Európa legjobb természettudományt oktató pedagógusai mutatkoznak be.

Hogyan lehetünk jobb tanárok? Hogyan hozhatjuk közelebb a természettudományt a diákokhoz?”

Ezt a kérdést tette fel Palkovics László. Az oktatásért felelős államtitkár szerint a Science on Stage ezekre a felvetésekre is választ ad, hiszen olyan tanárok érkeztek most Debrecenbe, akiknek a szenvedélye az oktatás.

A rendezvény keretein belül 30 ország mintegy 450 oktatója mutatja be a Kölcsey Központban, hogyan lehet a diákok számára érdekessé és izgalmassá tenni a természettudományt, amit Palkovics László szerint kreatívan kell oktatni, mert máshogy nem lehet lekötni a gyermekek figyelmét. Az oktatási államtitkár azt is elárulta, hogy a tervek szerint 2018 őszétől országszerte 30 ezer ötödik osztályos tanuló már táblagépen kapja meg a tananyagot.

© Fotó: Matey István

Papp László polgármester a rendezvényt a tudományok olimpiájának nevezte, és elmondta, Debrecen hosszú távú céljai közé tartozik, hogy a város minél vonzóbb legyen a tanulni vágyó fiatalok számára. Kiemelte, hogy a természettudományoké a jövő, így fontosnak tartja, hogy ezek a területek ismét népszerűvé váljanak a diákok között. Hozzátette, a mostani fesztiváltól azt várja, hogy Európa legkiválóbb szakemberei úgy adják át egymásnak tudásukat és tapasztalataikat, hogy abból a cívisváros is profitálhasson.

A megnyitót követően „A páratlan elektrontól kezdve a zenén át a működő agyig” címmel Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora, Berényi Ervin, a Klinikai Központ Orvosi Képalkotó Intézet igazgatója, valamint Tőzsér József, az Általános Orvostudományi Kar Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet igazgatója tartott rendhagyó, zenével illusztrált szakmai előadást, amelynek középpontjában az agyban a muzsika által indukált, képalkotó eljárásokkal kimutatható változások álltak. A professzori dobolás és orgonajáték illusztrálta a zene és ritmus hatására az agyban a mágneses-rezonancia eljárással dokumentált fizikai és kémiai folyamatokat. Kiderült, hogy mivel a zene által generált érzelmek jól elkülöníthetőek a többi érzettől, ezért azt mind a gyógyszerészetben, mind a gasztroenterológiában lehet hasznosítani.

A megnyitó zárásaként pódiumbeszélgetésben Csernoch László, a Debreceni Egyetem tudományos rektorhelyettes fogalmazta meg gondolatait a természettudományos képzés kapcsán, hangsúlyozva, hogy mivel az egészen kisgyermekek még kíváncsiak és ezért nyitottak a világra, így könnyen is tanulnak, ezért ezen logika mentén az a kihívás az oktatásban, hogy megőrizzük az érdeklődést és a gyermeki rácsodálkozást a fizika, kémia, biológia, matematika, és informatika területén.

Európa legnagyobb természettudományos oktatási fesztiválján vasárnapig a házigazda Magyarországot 70 tanár képviseli a Kölcsey Központban, ahol bemutatják, milyen új ötletekkel, módszerekkel, kísérletekkel oktatják saját iskolájukban a természettudományos tárgyakat.

A fesztivál rendezvényei elsősorban a szakmai közönségnek szólnak, szombaton viszont nyílt napot szerveznek. A Kölcsey Központ melletti Baltazár Dezső téren is színes programokkal, bemutatókkal várják az érdeklődőket, akik többek között megismerkedhetnek a virtuális valósággal, és kipróbálhatják a robotprogramozást is.

– Debreceni Egyetem –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA