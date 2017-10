“Megmutatták, milyen az amikor egy csapat akarattal, alázattal és egymásért játszik”

Monostorpályi SE – Hajdúnánás FK 0–1 (0–0)

100 néző Vezette: Pál G. (Varga Gy., Kövér F.)

Monostorpályi SE: Sallai J. – Nyilas J. (Rózsa N.), Tapoti J., Sándor B. (Mile D.), Cseke B. (Bodnár L.), Bereczky B., Kiss G., Gellért M., Tóth A., Bodnár I. (Bodnár P.), Lakatos Zs. Edző: Kaszás János

Hajdúnánás FK: László T. – Tornyai V., Perényi R. (Kállai M.), Kiss L. (Dallos-Nagy T.), Gyöngy T., Polgár G., Félegyházi Z., Fodor J., Zsuga Á., Kovács G. (Kun Á.), Vígh L. (Cservák T.) Edző: Daróczi Péter

Gól: Gyöngy T. Jók: Fodor J., Zsuga Á., Tornyai V., László T., Gyöngy T. Ifi:0-4

Kaszás János: Később nyilatkozik.

Daróczi Péter: Nehéz mérkőzésre számítottunk Monostorpályiban, ami a meccs során be is bizonyosodott. Egy jól játszó hazai csapat ellen kiélezett mérkőzésen olykor a szerencsének is köszönhetően és fegyelmezett játékunkkal győzelmet arattunk. Gratulálok a csapatomnak, hogy csúszott mászott és egy értékes győzelmet aratott. Sok sikert a Monostorpályi csapatának.

Kabai Meteorit SE – Derecskei LSE 6–3 (2–2)

150 néző Vezette: Tóth T. (Németh M., Tőkés R.)

Kabai Meteorit SE: Nagy J. (Jónás B.) – Sarkadi A. (Szabó D.), Karika M., Plókai G., Kovács M. (Kiss R.), Szabó B., Kállai D. (Tamás M.), Kozma L., Magyar A., Czidor R. (Varga P.), Rózsa O. (Jónás G.) Edző: Plókai Mihály

Derecskei LSE: Menyhárt N. – Berán B., Sólyom M., Csizmadia Cs., Burkus D., Szilágyi M. (Vadász I.), Gali V. (Fábri D.), Nagy P., Fekete L. (Lakatos R.), Papp R. (Trembeczki M.), Kovács M. Edző: Szép Sándor

Gól: Karika M., Plókai G.(2), Kovács M., Kozma L., Kiss R. illetve Sólyom M. (3) Jók: Senki Kiállítva: Kovács M. Ifi: 4-3

Plókai Mihály: Később nyilatkozik.

Szép Sándor: Gratulálunk a kabai csapatnak. Megmutatták nekünk, hogy milyen az amikor egy csapat akarattal, alázattal és egymásért játszik. Remélem tanulságos volt a mai mérkőzés valamennyi játékosomnak és bízom benne, hogy ebből az elég nagy hullámvölgyből mihamarabb sikerül kikászálódnunk.

Hajdúsámsoni T.T.I.SZ.E. – Berettyóújfalui SE 0–1 (0–1)

79 néző Vezette: Tatár I. (Benedek Zs., Kriston T.)

Hajdúsámsoni T.T.I.SZ.E.: Bajka M.. – Kasuba M., Papp M., Mertin L., Biri B. (Mertin D.), Molnár Á., Béke F., Kubán Z., Dávid T. (Milák P.), Veres T., Varga S. Edző: Halász Zoltán

Berettyóújfalui SE: Virányi G. – Kardos I., Szabó G. (Nagy R.), Békési D., Nagy B., Csordás J., Jancsó A., Ékes G., Sándor Sz. (Szabó P.), Moga E. (Nagy S.), Polonio-Guerreiro J. Edző: Szitkó Róbert

Gól: Szabó G. Jók: Bajka M., Vargha S., Kován Z., Kasuba M., Béke F. Ifi: 1-2

Halász Zoltán: Alacsony színvonalú, kiegyenlített mérkőzésen a Berettyóújfalu egy hajszállal közelebb állt a győzelemhez, ami elég is volt számukra a 3 pont megszerzéséhez.

Szitkó Róbert: Később nyilatkozik.

Hajdúböszörményi TE – Hosszúpályi SE 9–0 állásnál félbeszakadt.

150 néző Vezette: Muszka Z. (Vasziliu T., Mészáros Cs.)

Hajdúböszörményi TE: Szilágyi P. – Oláh N., Tóth T., Szathmári Zs., Szabó M., Hortó A., Nagy M., Jeremiás G., Lovas M., Lippai T., Andorkó A. Edző: Bogdanovic Igor

Hosszúpályi SE: Szabó A. – Gyökeres Z., Rostás G., Buglyó A., Lakatos T., Purguly E., Kőnig A., Rahama H., Nagy Zs. Edző: Selyem Nándor

Gól: Oláh N. (2), Jeremiás G. (3), Lippai T., Nagy M.(3) Jók: Mindenki (Oláh N., Jeremiás G., Nagy M.) Ifi: 1-12

Bogdanovic Igor: 45 perc alatt az történt a pályán, amit megterveztünk kollégáimmal.

Selyem Nándor: Később nyilatkozik.

DVSC II. – Téglási VSE 7–0 (2–0)

30 néző Vezette: Tóth Sz. (Pocsai G., Kovács A.)

DVSC II.: Szabados I. (Hajkó B.) – Hevesi K., Lakatos N. (Mester M.), Szabó J., Haraszti P., Stampf A. (Ilyés B.), Kuti K., Barna Sz., Koval V., Gálfi N., Szilvási P. Edző: Gyarmati András

Téglási VSE: Kiss J. – Jeney D., Bánfi Cs., Szarka I., Nagy M., Tóth Cs., Hevesi F., Kiss Z., Kiss L., Fejes I., Hadházi R. Edző: Kiss Zoltán

Gól: Stampf A., Lakatos N., Barna Sz., Mester M., Hevesi F.(ög.), Ilyés B., Kuti K. Jók: Mindenki (Kiss J.) Ifi: 2-3

Gyarmati András: Később nyilatkozik.

Kiss Zoltán: Nagyon szépen köszönöm annak a 11 harcosnak, aki kiálltak ma. Becsülettel végigküzdötték a mérkőzést és ha minden mérkőzésen 11-en állunk ki, akkor se adjuk fel. Kitartunk a végéig. Hajrá Téglás.

Hajdúszoboszlói SE – Hajdúdorog SE 6–2 (2–1)

80 néző Vezette: Gulyás S. (Gyugos B., Forgács K.)

Hajdúszoboszlói SE: Csobán I. – László R., Kökényesi Á. (Kovács Gy.), Kálmán Z., Éder G. (Kereki M.), Szabó M. (Piroska A.), Kunkli B. (Butor Cs. ), Szabó B., Pataki P., Márton D., Tóth L., (Pap L.) Edző: Sarkadi Zoltán

Hajdúdorog SE: Tóth Z. – Juhász B., Kelemen B. (Pálóczi T.), Máthé I., Bak R., Juhász T., Vincze Cs., Franczel P. (Fazekas M.), Papp J.,Pogácsás J., Francel R. Edző: Juhász Bertalan

Gól: Tóth L.(3), Kálmán Z., Kovács Gy., Kereki M. illetve Juhász T.(2) Jók: Csobán I., Tóth L., Kálmán Z. Ifi: 12-0 (félbeszakadt)

Sarkadi Zoltán: Egy lelkesen küzdő ellenfelet sikerült legyőznünk a hajrában.

Juhász Bertalan: Később nyilatkozik.

